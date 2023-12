A Sürgősségi Orvostanért a Debreceni Egyetemen Alapítványnak kétmillió forintot ajánlott fel a CsokiMax Magyarország Kft. – olvasható az unideb.hu közlében. A cég támogatását a képzés és a tudományos tevékenység fejlesztésére fordítják. Az alapítványt 2020-ban hozták létre.

A szervezetnek felajánlott támogatásokat a Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Kar Sürgősségi Orvostani Tanszék oktatási és kutatási tevékenységének fejlesztésére fordítják.

– A 2017-ben önállóvá vált Sürgősségi Orvostani Tanszék jelentős edukációs tevékenységet fejt ki nem csupán az orvostanhallgatók és orvosok graduális és a posztgraduális képzésében, hanem a laikusok oktatásában is. A tanszék éves oktatási teljesítménye meghaladja az ezer órát, s különös színt visz a képzési tevékenységbe, hogy orvosi szimulációs segédeszközök igénybevételével oktatjuk a sürgősségi betegellátás körébe tartozó beavatkozásokat. A szimulációs feladatok segítenek abban, hogy a képzésben résztvevők kimagasló szakmai színvonalon legyenek képesek végrehajtani a szükségessé váló sürgősségi beavatkozásokat. A mai napon ünnepelt támogatás is nagyban segít abban, hogy az oktatási és az azzal szorosan összefüggő, sürgősségi orvostan szakmaterületéhez tartozó kutatási tevékenységet a korábbinál is magasabb szintre emeljük. Öröm és megtiszteltetés számunkra a mostani kétmillió forintos felajánlás – hangsúlyozta Szabó Zoltán professzor, a DE ÁOK Sürgősségi Orvostani Tanszék vezetője, a Sürgősségi Klinika igazgatója, a Klinikai Központ elnöke.

Az alapítvány történetében a debreceni cég kétmillió forintos felajánlása kiemelkedő adomány, melyet a tervek szerint a fiatal orvosok szakmai továbbképzésére, tudásuk fejlesztésének támogatására, illetve eszközbeszerzésre fordítanak.

– Minden támogatás, felajánlás fontos számunkra, elsősorban azért, mert ráirányítja a figyelmet a sürgősségi orvosszakma kiemelt jelentőségére, illetve a betegellátással összefüggő oktatási és kutatási tevékenység alapvető fontosságára – tette hozzá Ujvárosy Dóra, a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Sürgősségi Klinika igazgatóhelyettese.

Aki támogatásával segíteni szeretné a Sürgősségi Orvostanért a Debreceni Egyetemen Alapítvány tevékenységét, felajánlását megteheti az alábbi számlaszámon.