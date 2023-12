Óriási programzuhatag várta az érdeklődőket péntektől vasárnap estig Tégláson, a piactéren, a főtéren, az egész városközpontban a háromnapos Ezüstcsengőn: többek között adventi vásárral, lézer színházzal, kivilágított traktoros felvonulással, gyerekeknek és felnőtteknek szóló koncertekkel, végül adventi gyertyagyújtással.

A programsorozatot a péntek esti kivilágított traktoros felvonulás nyitotta, ami az idén több ezer embert mozgatott meg, mindenfelől érkeztek érdeklődők, és jöttek a környező településekről traktorral is felvonulni. Az itt élők az utcákon várták a fényes járműveket, amik hatalmas sikerrel zárták a napot. Ugyanakkor kivételes alkalom volt ez az este, hogy amíg vártuk a felvonulást kint az utcán, beszélgettünk, együtt volt a szomszédság, ami egyáltalán nem szokványos, de nagyon jó élmény volt – osztotta meg velünk tapasztalatát Szabó Katalin, téglási lakos.

A közösségi összetartozás ereje a szombat délután igazán kézzel fogható volt: a téglási egyesületek, civil szervezetek csoportjai zsúfolásig megtöltötték az új piacot, és kínálták a sok finomságot: forralt bort, meleg teát, csőrögét, pirítóst, kolbászzsíros kenyeret pergelt káposztával, lepcsánkát. Kézműves alkotások és kuckó várt mindenkit, majd megérkezett a Mikulás is, hagyományos hószánon. A DFDC modern tánccsoport fellépésére újra rengetegen voltak kíváncsiak, mint mindig, most is hatalmas sikerrel táncoltak kicsik és nagyok, amit fergeteges lézer show követett.

A téglási ünnepi fényekbe öltözött főtéren folyamatosan üzemel a korcsolyapálya, körülötte a vendéglátás: forró csoki, lepények, minifánk.

Fellobbant a második láng

Vasárnap délelőtt a szokásos adventi ételosztás idei második alkalma során a Tündérkör Alapítvány segítségével adományoztak több száz adag ebédet, sőt az alapítvány a gyerekeknek külön játék-ajándékokkal készült a karácsonyfa alá.

Délután pedig a Hajdú Hagyományok Nyomában vármegyei rendezvénynek adott otthont a piactér, ahol Tasi Sándor alelnök úr köszönte meg az együttműködést közel húsz helyi civil szervezetnek és az önkormányzatnak. Szabó Csaba polgármester beszédében hangsúlyozta, hogy milyen fontos szerepe van az egyesületeknek, civil szervezeteknek a város életében, ez a kölcsönös jó együttműködés az egyik alapja a rendezvények sikerének. Hiszen nem magunknak csináljuk a programokat, hanem a közösségnek, a téglási embereknek – utalt rá a városvezető. Idén is több millió forintot különítettünk el a civil szervezeteknek a költségvetésből, Téglás város vezetése fontosnak tartja a támogatásukat. Ezt követően Nika koncertje következett, majd a Trio Consort muzsikált a gyerekeknek.