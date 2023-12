Élőben jelentkezett be koncertje előtt a Tankcsapda pénteken délután a debreceni Lovardából. A zenekar tagjai több fontos információt is közöltek. Több közt elmondták, hogy nemcsak a pénteki koncertre fogytak el a jegyek, hanem a szombati rendezvény is teltházas, így már csak a január elsejei, a fővárosi Akvárium Klubban megtartott koncertre válthat jegyet, aki szeretné látni a közeljövőben őket.

A videóból kiderült az is, egymillió forintért kelt el Lukács Laci gitárja, az összeget a Tankcsapda a debreceni izomsorvadásos kisfiú, Ádin gyógykezelésének megsegítésére ajánlotta fel.

