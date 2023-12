A jó debreceni számára az év végi Tankcsapda-koncert hungarikum. Erős, mint a kalocsai paprika és kemény, mint a székelykapu. A két ünnep közti tombolás mondhatni 34 éve a cívis hagyomány értékőrző része: kiengedni a fáradt gőzt és a padlóra löttyinteni az éves feszültséget.

Az sem baj, ha valaki nem fanatikus Csapda-rajongó, a dalszövegek az évtizedek alatt beleivódtak a magyar ember génállományába, az ismert dalok refrénjeit ontja magából bármelyikünk vegetatív idegrendszere.

Ha lett volna még jegy, már nem lett volna

A pénteki teltházas koncert előtt már kora este egymás után fordultak be a Lovarda felé a taxik és a csapatokban érkező fiatalok. A hosszú évek sikerének tudható be a vegyes korosztály, ami miatt a jó Csapda-koncert akár egy családi napnak is betudható. A közönség összetétele is vegyes volt, mint a kólásüvegben hozott pálinka: eljött az orvos, a rocker, a prédikátor a tévéből és az ügyvéd, aki a törvényektől megvéd.