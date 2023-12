Ha év vége, akkor Tankcsapda koncert Debrecenben – idén sem lesz ez másképp, hiszen a zenekar kétnapos bulival várja az érdeklődőket december 29-én és 30-án az elmúlt 34 év zenei termésével, a Lovarda Kulturális és Konferencia Központban. Az első napon a Bypass of Anger, a másodikon pedig a Phoenix RT. lesz az előzenekaruk.

Portálunk megkeresésére Lukács Laci, a zenekar frontembere elmondta, hogy a két koncert műsora, ha nem is teljes egészében, de különbözni fog egymástól.

– A pénteki esemény az aktuális téli koncertsorozatnak a kibővített változata lesz, gyakorlatilag egy turnéműsor. A repertoárba régi és nagyon friss dalokat is belecsempésztünk, így igyekszünk felölelni a zenekar 34 évét a teljesség igénye nélkül. Szombaton is játszunk olyan zenéket, amik az előző napon is voltak, de ez elsősorban az utóbbi 25 évünkre fog fókuszálni – húzta alá az énekes.

Fejes Tamás, a zenekar dobosa 2000-ben csatalakozott a bandához, és idén márciusban ünnepelte az ötvenedik születésnapját. Ennek fényében a szombat estét az ő belépése óta eltelt időnek szánjuk

– mutatott rá Lukács Laci.

Új dallal lepik meg a rajongókat

– Akik a szombati bulinkra ellátogatnak, azoknak készülünk egy nagy meglepetéssel, el fogunk játszani nekik egy teljesen új Tankcsapda számot – jelentette be a frontember, majd hozzátette, hogy a december 30-i koncert egy ízig-vérig lelazulós, előszilveszteri bulinak ígérkezik.