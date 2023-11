Az év elején portálunk is beszámolt Kneifel Ádinról, arról a debreceni hároméves kisfiúról, aki Duchenne-szindrómában szenved. Mint akkor megírtuk, a Duchenne-féle izomdystrophia főleg fiúkat érintő, az izomsejtek fokozatos pusztulásával járó veleszületett, örökletes betegség. 3600 élve született fiúból egynél fordul elő, a lányok csak hordozzák az eltérést, de náluk nem okoz testi tüneteket. Az izomsejtek helyét az izommunkára képtelen zsírszövet és kötőszövet tölti ki, ebből adódóan a beteg egyre erőtlenebb lesz, míg végül önmaga ellátása is gondot jelent. A beteg járásképessége körülbelül tíz éves koráig marad meg, utána tolókocsiba kényszerül. Az életkilátásokat a légzőizmok, illetve a szívizom gyengesége határozza meg, általában húsz éves korukban vesztik életüket az e betegséggel küzdők.

A betegségre eddig nem volt gyógymód, nemrég viszont a látókörükbe került egy génterápia, ami megváltoztathatja a kisfiú sorsát. A debreceni Ádin anyukája nemrégiben a Haonnak elmondta, nagy küzdelem előtt áll, de nem ismer lehetetlent. – A gyógymód még csak a feltételes engedélyt kapta meg, ősszel várhatóan véglegesen is zöld utat kaphat Amerikában – összegezte akkor az egyetlen reményüket Krucsó Anikó, akinek célja, hogy Ádin a lehető leghamarabb megkapja a terápiát.

A kisfiú kezelésére a család gyűjtésbe is kezdett ebbe kapcsolódott be a felajánlásával Lukács Laci, a Tankcsapda frontembere is, aki a gitárja eladásából befolyó összeggel támogatja majd Ádin gyógyulását. A felajánlásról a Mokkában beszélt Lukács Laci és a banda másik tagja, Fejes Tamás.

A dobos elmondta, egy barátja hívta fel a figyelmét az ügyre, így ismerték meg a családot, ezután pedig azon kezdtek el gondolkodni, hogyan tudnának segíteni a kisfiún. Elmondta, Laci gitárjára a licit jelenleg egymillió forint fölött tart.

Lukács Laci hozzátette, a gyűjtésbe bárki bekapcsolódhat, hiszen a legkisebb összeg is nagy segítséget jelent.