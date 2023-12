Elérkezett a péntek este, amikor is mindenki letette a munkát, és már csak a karácsonyi előkészületekkel kell foglalkozni: a sütés-főzéssel, az égősorok kibogozásával, és persze az utolsó bevásárlási hajrával. Cikkünkben összegyűjtöttük a tudnivalókat az üzletek, gyógyszertárak és benzinkutak nyitvatartásáról, emellett utánanéztünk az ügyeleti rendnek, illetve a tömegközlekedés változásainak.

Több üzletlánc jelentette be, hogy december 24-én, vasárnap zárva tartanak, hogy dolgozóik ki tudják pihenni az egész éves feszített tempót, és szenteste napját ők is a családjukkal tudják tölteni. Eszerint a Penny Market, a Lidl Magyarország és a Spar üzletei is zárva tartanak december 24. és 26. között. (Kivételt képeznek az Intersparok, melyek december 24-én délig még várják a vásárlókat.)

Az ünnepek alatt az legtöbb üzlet zárva tart, azok a benzinkutak, dohányboltok lesznek nyitva, melyek vasárnap, azaz munkaszüneti napokon is. A nemzeti dohányboltok többségében szintén nem lehet majd vásárolni karácsonykor, de az éjjel-nappali üzletek az elmúlt évek tapasztalati alapján nyitva tartanak majd a munkaszüneti napokon is.

Közlekedés, parkolás

A karácsonyi ünnepek és az iskolai téli szünet miatt a vonatok december 24-én és 25-én ünnepnapi, december 26-án pedig vasárnapi menetrend szerint közlekednek. A Volánbusz járatai december 24-én, szenteste és december 25-én, karácsony első napján munkaszüneti napi menetrendnek megfelelően közlekednek. December 26-án, kedden pedig a hét első tanítási szünetes munkanapját megelőző munkaszüneti nap menetrendje érvényes. Részletes tájékoztatás itt olvasható.

Karácsonykor az átlagos hétvéginél jóval nagyobb utasforgalom várható, ezért a MÁV és a Volánbusz arra kéri utasait, hogy időben tervezzék meg utazásukat, indulás előtt tájékozódjanak a menetrendváltozásról.

Érdemes minél előbb elővételben megváltani a menetjegyeket, vagy használni az automatákat, az online jegyvásárlást az Elvirán vagy a MÁV applikációban is.

Sok járat csak 16 óráig indul

A DV Parking Kft. azt tudatja honlapján, hogy a karácsonyi ünnepekhez igazodva december 24-én a szombati parkolási rend van érvényben, 25-én és 26-án viszont a felszíni várakozóhelyeken díjmentesen parkolhatnak az autósok a gépjárműveikkel. A mélygarázsokban az ünnepek alatt is fizetni kell a parkolásért.

A karácsonyi ünnepek és az iskolai téli szünet miatt december 22. és 2024. január 2. között módosított menetrend szerint közlekedik a DKV Debreceni Közlekedési Zrt. számos járműve. December 23-án (szombaton) az autóbuszok, a trolibuszok és a villamosok szabadnapi menetrend szerint közlekednek.

December 24-én (vasárnap) üzemkezdettől 16:00 óráig munkaszüneti menetrend szerint járnak, majd 16:00 és 21:00 óra között csak az 1-es és 2-es villamos, 3, 5, 5A jelzésű trolibusz, valamint a 25, 125, 46E, 46EY, 146 és Airport 1-es autóbuszvonalakon indulnak járatok (megváltozott menetrend szerint). 21:00 óra után valamennyi viszonylaton szünetel a közösségi közlekedés.

December 25-én (hétfőn) és december 26-án (kedden) az autóbuszok, a trolibuszok és a villamosok munkaszüneti napi menetrend szerint közlekednek, az Auchan vásárlói járat nem közlekedik. A DKV Zrt. arra kéri az utasokat, hogy indulás előtt tájékozódjanak az aktuális menetrendről oldalukon, a menetrend.app, vagy a TransIT DKV applikációkban.

Testi, lelki problémák esetén

A gyógyszertárak ügyeleti rendben működnek december 25-én és 26-án. Debrecenben majdhogynem a Hajdú-bihari Napló székháza mögött, pontosabban a Piac utca 16. szám alatt található patika nyitva lesz. A megyék nagyobb városai ügyeleti gyógyszertárainak listája megtalálható itt.

A debreceni felnőtt- és gyermek háziorvosi ügyeleti ellátást az Országos Mentőszolgálat biztosítja a Debreceni Egyetem Klinikai Központ területén. A felnőtt alapellátási ügyelet a Sürgősségi Klinikán, a gyermekgyógyászati ügyeleti ellátás pedig a Gyermekgyógyászati Klinikán valósul meg, ami munkaszüneti és ünnepnapokon folyamatosan, napi 24 órában működik. Ha bármilyen ügyeleti ellátásra van szükségünk, a +36 52 506 303 diszpécseri telefonszám éjjel-nappal hívható.

Ünnepek idején körülöttünk minden a családról, a szeretteikről szól, ezért, ha e téren valaki fájdalmakkal vagy hiányokkal, veszteséggel küzd, az ebben a hónapban felerősödhet. Van hová fordulni karácsonykor is: a Magyar Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok Szövetsége (LESZ) éjjel-nappal ingyenesen hívható száma a 116-123, illetve a 06 80 810-600-as.