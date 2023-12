Hozzáfűzte, hogy az előző két évben komolyabb tűzeset nélkül zárhatta a szerv a téli ünnepkört, de míg régebben a legnagyobb veszélyt a csillagszóró és a fenyőre csíptethető gyertya jelentette,

ma a kétes helyről megrendelt izzósorok és biztonsági részeket kispórolt díszek jelentik.

A szakember szerint a karácsonyi tüzekkel az az egyik legégetőbb probléma, hogy általában a dekorációhoz tartozó műanyagra terjed át a láng. – A tűz a bútorokat és textíliákat is könnyen lángba borítja, amelyek szintén sok műszálat, műanyagot tartalmaznak. A műanyag égésekor olyan ártalmas anyag kerül a levegőbe, ami pillanatok alatt mérgezést okozhat, a tűz gyors észleléséhez és annak megfékezéséhez pedig a lakóknak egy nagy adag szerencse is kell, ezért ezt nem lehet arra bízni – hangsúlyozta. A tűzoltóság szerint ebben a témában is a legeredményesebb a megelőzés.

Az ördög itt is a részletekben rejlik

Érdemes olyan dekorációt használnunk, amihez van magyar nyelvű használati utasítás, engedéllyel rendelkezik és bevizsgált eszköz, nincs rajta sérülés, törés, ami zárlatot okozhat.

Úgy vezessük végig a lakásban, hogy használata közben mi se tegyünk benne kárt, ne terheljük túl a hosszabbítókat, éjszakára pedig – bármilyen hangulatos is – kapcsoljuk ki, sőt, a legjobb, ha ki is húzzuk a konnektorból

– javasolja a katasztrófavédelem. Karácsonyi jókívánságként végül Papp-Kunkli Nóra úgy összegzett: az elektromos tűz az egyik leggyakoribb keletkezési oka lakás- és épülettüzeknek, előzzük meg, és biztonságosabb lesz az ünnepünk.