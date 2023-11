A továbbképzés első napján a laparoszkópos gyomorráksebészet aktuális kérdéseiről, illetve a pajzsmirigy jól differenciált daganatainak legmodernebb kezelési lehetőségeiről hangzottak el előadások. Mindkét esetben a legújabb nemzetközi vizsgálatokat és az azokra épülő irányelveket ismerhették meg a résztvevők - írja az unideb.hu.

– A gyomorráksebészettel kapcsolatban az egyénre szabott kezelés, a kevésbé radikális, és így jobb életminőséget biztosító, de onkológiai kompromisszumot nem jelentő műtéti típusokat mutattunk be, míg pajzsmirigy daganatoknál lehetőség van nagyobb méretű tumorok esetén is a kevésbé radikális, egyoldali műtétek végzésére. A gyomorrák tekintetében Magyarországon egyedüliként csak a Sebészeti Klinikán használjuk a nagy adatbázison alapuló Maruyama komputer programot, illetve az őrszemnyirokcsomó-biopszia területén hazánkban, sőt a kelet-európai régióban is nekünk van a legnagyobb tapasztalatunk – ismertette Tóth Dezső egyetemi docens, a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Sebészeti Klinika igazgatója.

Nagy a hozzáadott érték

A továbbképzésre jelentkezett sebészeknek a második napon élő műtéti közvetítéseken volt lehetőségük megtekinteni többek között egy teljes pajzsmirigy-eltávolítást, módosított radikális nyaki nyirokcsomó disszekcióval, laparoszkópos gyomoreltávolítást és egy hasnyálmirigy daganat miatti kiterjesztett operációt, illetve betekintést nyerhettek az egyik legújabb eljárásként is ismert indocianin zöld alkalmazási lehetőségeibe a pajzsmirigyrák és gyomorráksebészetében. A technikát Magyarországon a debreceni Sebészeti Klinikán alkalmazzák a legszélesebb körben.

– Ez egy olyan továbbképzés, amely élő műtéti bemutatókon alapszik, és ez a sebészeti szakmában talán a legnagyobb hozzáadott értékkel bír a résztvevők, vendégek számára. Igazgatóként fontosnak tartom a hasonló programok megszervezését, az elmúlt két évben ez már hagyománnyá vált az intézményben. Évente kétszer rendezünk bemutató műtéteket, tavasszal indocianin zöld (ICG) alapú továbbképzésünk volt a nemzetközi társaság égisze alatt, míg most haladó onko-sebészeti műtéteket mutattunk be – mondta a klinikaigazgató.

A továbbképzést mind a résztvevők, mind a kurzust tartó sebész klinikusok is eredményesnek értékelték, különös tekintettel arra, hogy a korlátozott jelentkezési lehetőség biztosíthatta a műtői személyes jelenlét lehetőségét a vendégeknek. Így valósult meg a sebészeti képzésben az egyik legfontosabb továbbképzési forma, melyen sebésztechnikai és szövődménykezelési elveket is bemutattak.