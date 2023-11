A járványügyi helyzet kedvező alakulása miatt november 9-től több debreceni klinikán is megszűnt a látogatási tilalom. A maszkviselés viszont továbbra is kötelező - számolt be róla csütörtök reggel az unideb.hu.

Az osztályokon a felsőlégúti megbetegedések miatt októberben rendeltek el látogatási tilalmat a folyamatos és biztonságos ellátás, a betegek és az egészségügyi dolgozók védelme érdekében.

A járványügyi helyzet kedvező alakulása miatt azonban a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal november 9-től, csütörtöktől visszavonta az intézkedést a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Kenézy Gyula Campusán működő Belgyógyászati Klinika D épület Belgyógyászati Mozgásszervi Rehabilitációs Osztályán, valamint a Sebészeti Klinika Végtagsebészeti részlegén.

A látogatási tilalom továbbra is érvényben marad a Nagyerdei Campus Belgyógyászati Klinika B épület Hematológiai Osztályán, és a maszkviselés is kötelező a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Nagyerdei és Kenézy Gyula Campusainak betegellátó egységeiben.