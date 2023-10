Mint arról október 26-án, csütörtökön beszámoltunk, ismét kötelező maszkot viselni a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Nagyerdei és Kenézy Gyula Campusainak betegellátó egységeiben, több osztályon pedig látogatási tilalmat is bevezettek. Az egyetem csütörtök déltől rendelt el maszkhasználatot az ellátó intézményeiben, a tájékoztatás azonban a legtöbb oda érkezőhöz nem jutott el péntek reggelig – összegzett riportja után a Haon. Ha menni kell, hát menni kell, ahogy lenni szokott, a jó előre leszervezett időpontot ezúttal sem hatotta meg az időjárás, a Bethlen utcai rendelő buszmegállóiban azonban a hét utolsó munkanapján a szokásosnál is masszívabb zúgolódásra lehetett figyelmes az arra járó.

Forrás: Czinege Melinda

Idősgondozóként a lakáskulcs és a mobil mellett szinte kötelező kellék Nagy Zoltánné méretes táskájában a maszk, ennek köszönhette, hogy fennakadás nélkül átjutott a portás figyelmeztető keresztkérdésén. Tartalékolásban jók vagyunk, még ha csak szájmaszk szintjén is – ezt erősítette meg legalábbis következő válaszolónk, Tóth János Imréné, akit lánya kísért be, majd kisvártatva ment vissza a közelben parkoló autóhoz, a maszkért. Olyan, amilyen, de legalább van, és nem késsük le miatta az időpontot – mondták sietve, miközben a csakugyan viseltes darabokat magukra igazították. Aki emlékszik a jellegzetes motyogásra, ami a maszk mögötti beszédből marad, annak ismerősen csenghet, amikor a koronavírus újabb hullámáról volt szó régebben várakozás vagy tömegközlekedés közben. Ezzel a jelenséggel többször találkoztuk péntek reggel mi is, persze csak a szintén járványidőkből ránk maradt, artikulátlan szentségelés után.

Forrás: Czinege Melinda

Biztos, ami biztos

Lévai Imréné hajnalban kelt, és az ebesi busszal jött vérvételre, amikor portárs a benti patikába irányította, hogy mihamarabb felvegye a védőeszközt, amit egyébként – az egyetem közleménye szerint – nem a Covid, hanem felső légúti megbetegedések igen magas esetszáma tett szükségessé.

A Klinikák környékén egyébként egy fokkal kevésbé volt szembeötlő a látogatók felkészületlensége, Karácsony Andorné például a benti patikában szerezte be védőeszközt. – Az legyen a legnagyobb gondunk, hogy fel kell venni a maszkot betegek védelmében. Butaság ilyen apróságon zúgolódni, amikor máshol halomra ölik egymást az emberek – vélekedett.

Forrás: Czinege Melinda

A Klinikai Központ vezetősége azt tanácsolja, hogy azokban az egységekben, ahol még nem rendeltek el látogatási tilalmat, a hozzátartozók csak indokolt esetben látogassák a betegeket, és csak akkor, ha nincsenek felső légúti tüneteik. A fenti intézkedések visszavonásig érvényesek – tudatta közleményében az egyetem.

Újabb fontos kérdéssel szembesült portálunk a reggeli érdeklődés után. Azzal kapcsolatban, hogy várható-e máshol is korlátozás, például a tömegközlekedésben vagy más egészségügyi szolgáltatónál, elküldtük megkeresésünket az illetékesek felé. A maszkviselési kötelezettség eddigi tendenciáját áttekintve addig is talán nem számít túlzott elővigyázatosságnak, ha a táska vagy a kesztyűtartó mélyén biztonságban tudunk néhány szájmaszkot.