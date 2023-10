A koronavírus következő hullámáról portálunk már hírt adott a közelmúltban, a napokban viszont megtudtuk, egymásnak adják a kilincset a debreceni háziorvosi rendelők betegei. Hogy Covid miatt-e, azt tesztelés híján a szakemberek sem tudják megmondani, Kárándi Anita debreceni háziorvos azonban érdeklődésünkre azt közölte, hogy körzetében is sok a Covid-gyanús beteg. Pácienseinek a szakember gyakran javasolja is a mintavételt. – Van, aki magát teszteli, közülük sokan covidosak, az elmúlt három hétben sokan jeleztek vissza pozitív eredménnyel – fűzte hozzá.

A Nemzeti Népegészségügyi Központ október 17-én tette közzé a legfrissebb adatokat, melyek szerint megtorpant a múlt heti mérséklődés a szennyvíz SARS-CoV-2 örökítőanyag mért szintjében, és az országos átlagkoncentráció emelkedett értéken stagnál.

– Településeink kétharmadát stagnáló tendencia jellemzi, ugyanakkor emelkedés mérhető a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep ellátási területén, valamint Egerben, Kecskeméten, Nyíregyházán, Pécsett és Szombathelyen, csökkenés egyedül Debrecenben van – írják.

Kis mértékben, de nő az esetszám Európa-szerte is; az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ honlapján az olvasható, hogy a 40. hét végére, azaz október 8-ig továbbra is emelkedett a légúti megbetegedések aránya, részben a SARS-CoV-2 átvitelének köszönhetően. – Továbbra is nőtt az esetek száma, leginkább az idősebb korcsoportok körében. Ennek következtében néhány EU/EGT-országban viszonylag kis mértékben nőtt a kórházi vagy intenzív osztályon történő felvételek és halálozások száma – közölte a járványvédelmi központ.

A szaglásvesztés már nem jelez

Legutóbb három héttel ezelőtt közölt portálunk szakvéleményt az új Eris-variánsról.

Akkor Szlávik János, a Dél-pesti Centrumkórház főorvosa úgy nyilatkozott: amikor a vírus 2020 elején világszerte megjelent, gyakori tünete volt az ízlelés és a szaglás elvesztése, de ma már ez alig jelentkezik, ahogy émelygésről, hányásról, hasmenésről is csak kevesen számolnak be. Az új variáns a legtöbbször felső légúti, influenza-szerű panaszokkal jár, úgy mint: elhúzódó nátha, torokfájás, köhögés. Légszomj, fáradtság és izomfájdalom is előfordul, de nem jellegzetes tünet – mondta néhány héttel ezelőtt az Eris-variánsról.

A Népegészségügyi Központ arra hívja fel a figyelmet, hogy a delta és az omikron variáns okozta betegség esetében az ízlelés- és szaglászavar ritkábban fordul elő, és az oltottak körében főként enyhe, általános tünetek jelentkeznek. Ezért az újabb variánsok okozta megbetegedés könnyen összetéveszthető például a náthával vagy az allergiával.

Több debreceni patikát is megkérdeztünk, ahol megerősítették, hogy az utóbbi időszakban azok is az ott kapható tesztekhez fordulnak, akik korábban a náthás, allergiás vagy influenzaszerű tünetekkel az otthoni gyógyító kúrát is elegendőnek tartották.