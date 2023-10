Az ősz beálltával mintha csak a félévszázados Hortobágyot jöttek volna ünnepelni, minden eddiginél több szürke daru pihen meg ezekben a hetekben nemzeti parkunk vizes élőhelyein. Az idén ötvenéves Hortobágyi Nemzeti Parknak nemcsak jelképei, hanem legnépesebb gyülekezőhelye is a darvaknak. A páratlan szépségű természeti jelenség kapcsán portálunknak Szilágyi Attila természetvédelmi őr elmondta, hogy idén rekordszámú, pontosan 182 ezer 780 daru érkezett északról a park pihenőhelyére. Az optimálisnak mondható időjárási körülmények mellett az is fontos szempont, hogy a kukoricatarlók elegendő eleséget biztosítanak számukra, emellett a bőséges tavaszi csapadék miatt kellő mennyiségű vizes élőhelyet is találnak maguknak.