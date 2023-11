Apád, anyád ide jöjjön – akár ez is lehetett volna a szlogenje a Szoboszlói Úti Általános Iskola november 10-i karriernapjának. Ugyan ezen a napon az intézményben nem volt tanítás, nem túlzás azt állítani, hogy a diákok tanórai kereteken kívül is rengeteg hasznos tudáshoz, első kézből származó információhoz jutottak hozzá. A mesterségek megismertetése a fiatalsággal nem új keletű gondolat, az viszont egészen formabontó ötlet, hogy az iskola falai közé az oda járó gyerekek szülei viszik el saját szakmájukat – ott mutatják be, miért kelnek fel reggel, milyen értékeket teremtenek és nem utolsósorban: mivel keresnek pénzt.

A délelőtt folyamán a tanulók egymást csoportokban váltva vehettek részt a különféle bemutatókon és előadásokon: a fodrász hajat font, a műkörmös precíz mintákat rajzoltatott sablonra, az asztalossal kockát készítettek, a gyógytornásznál akadálypályán lehetett bizonyítani a testük ruganyosságát.

Forrás: Cívishír

Az interaktivitás valamennyi szakmabemutató fontos része, az állatok pedig minden évben főszereplők: a Nagyerdei Kultúrpark állatorvosa izgalmas történeteket hozott, a rendőr a lovát, a nyomozó a kutyáját. A bűnüldözés ezen felül is lázban tartotta a diáksereget, hiszen az udvarra helyszínelő busz érkezett, és sokaktól ujjlenyomatot is vettek.

Hallgatnak a gyerekek tanácsaira

A Szoboszlói úti oktatási intézmény az Oktatási Hivatal bázisiskolájaként ötödik alkalommal rendezte meg a népszerű programot a pályaorientációra építve – tudta meg a Cívishír Pakurár Ágnes intézményvezetőtől. Mint mondta, a program a kitűzött célt idén is elérte. Arra keresték – és kapták meg – a választ, hogy mitől szerethetők az egyes foglalkozások, hogyan találták meg művelőik a saját útjukat és miként lehet mindenben meglátni a lehetőséget. Kiderült az is, a szülők mellett – a partnerségre építve és az iskolapadból kikerülő majdani munkaerő helyben tartására alapozva – debreceni intézmények és a gazdasági élet szereplői közül is sokan vállalták a meghívást a Debreceni Egyetem Informatikai Karától az OTP-n és a Katasztrófavédelmen át a DKV-ig.

Forrás: Cívishír

Szó esett az internethasználat „másik"” oldaláról, az oly aktuális és fontos adatmentésről, adatkezelésről, de a Debreceni Nyelviskola révén például a nyelvvizsgák változásairól és a mesterséges intelligencia bevonásáról a nyelvtanulásba és -oktatásba is. Pakurár Ágnes elmondta, fontos számukra a visszacsatolás:

az idei programba beépítették azt, amit a gyerekek tavaly jeleztek, hogy kíváncsiak rá.

Azt már diákoktól tudta meg a portál, hogy az egyik legkülönlegesebb élmény a BMW videós prezentációja volt a jövő autójáról. Mint kiderült, 2025-től Debrecenben – ahol már épül az 57(!) focipályányi területen a gyár – színváltós autó is készül majd, sőt: avatarokról és az utastéren belüli virtuális valóság megteremtéséről is szó esett.