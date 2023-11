Mindennapjaink szinte elképzelhetetlenek anélkül, hogy a kezünkben, zsebünkben vagy a táskánkban ne lapulna féltett mobiltelefonunk. Egy biztos, a fiatalok a kütyüt egy percre sem hagyják magára, hiszen nem csak a kapcsolattartás és a szórakozás terén, de a tanulásban is fontos szerepet játszik náluk. Azonban azt, hogy milyen szabályok vonatkoznak a telefon tanintézményeben való használatára, maga az adott iskola vezetősége dönti el. Gondolhatnánk azt is, hogy káros, és elveszi a tanulók figyelmét az óráról, de az is igaz lehet, hogy segíti az új információk gyors és hatékony megszerzését.

A Debreceni Szakképzési Centrum intézményeiben nem a tiltásra, hanem a telefon tudatos használatára törekszünk. Különösen a szakmai, de akár a közismereti tantárgyak esetében is az oktatás egyik legfontosabb támogató eszközeként tekinthetnek a telefonra a tanulók. Az oktató-pedagógus szerepek a szakmai munka során változnak és fejlődnek, a mobil pedig a megújulás szerves része. Az iskolapadban ülő és tanuló diákok figyelme sokrétű, osztható, és a telefon a tudásszerzés egyik legfontosabb elemének is tekinthető

– közölte a Debreceni Szakképzési Centrum megkeresésünkre.

Tudatos használat

Az iskola épületében a mobiltelefont csak a pedagógus engedélyével használhatják a tanulók, egyébként az intézmény területén csak kikapcsolt állapotban tarthatják maguknál a készüléket

– ezt már a Vénkerti Általános Iskola vezetősége hangsúlyozta. Mint írták: amennyiben ezt a rendelkezést megszegik, az intézmény bármely pedagógusa elveheti a mobiltelefont, melyet kikapcsolt állapotban az igazgatóhoz továbbít, aki a szülőknek adja azt át.

A Debreceni Ady Endre Gimnázium az eszköz tudatos és biztonságos használatára neveli a fiatalokat. A diákok maguknál tarthatják a mobiltelefonjukat, a pedagógus irányításával pedig használhatják is azokat a tanulási folyamat során. A tiltás helyett a tudatos eszközhasználatra helyezzük a hangsúlyt. Meggyőződésünk, hogy a diákokat meg kell tanítani saját technikai eszközeik sokoldalú, tudatos és biztonságos használatára – húzta alá a gimnázium.

– A tanítási folyamatba beépítettük a digitális oktatás eredményeit, így digitális osztálytermeket használunk, melyek tartalma a mobileszközökön is elérhető. Számtalan alkalmazás segíti a tanulási folyamatot, többek között online tesztek, információforrások, fordítók, oktatójátékok. Megjelentek a tankönyvek online változatai, amelyek szintén elérhetők a mobiltelefonokon, kiváltva ezzel a papír alapú tankönyveket – fűzték hozzá.