Úgy gondolom, időben érkezett meg ez a beruházás, ugyanis Debrecen déli ipari területe rohamosan fejlődik, s nagyon sokan járnak be erre a részre dolgozni Hosszúpályiból, Monostorpályiból, Pocsajból és Esztárból is. Ezzel a fejlesztéssel most meggyorsítottuk az utazásukat