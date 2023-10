Egy hónappal ezelőtt kezdett terjedni a hír a közösségi médiában, hogy Sámsonkertben, a Barackos utcában „bizonyos személyek” felvásárolják az üres telkeket, és többlakásos sorházakat építenek a területen. Montlika Zoltán, a Magyar Igazság és Élet Pártja képviselője Facebook-posztban tette fel a kérdést: ugye nem külföldi vendégmunkásoknak készül szálláshely? Hozzáfűzte, várja Antal Szabolcs polgármester azon kijelentését, miszerint a településrészen nem lesznek vendégmunkások – írja a Cívishír.

A helyi építése szabályzat egyébként sem teszi lehetővé

Két nappal később, szeptember 13-án Csigéné Zsadányi Mariann, Hajdúsámson alpolgármestere igyekezett tisztázni a félreértéseket. Azt írta, az egyik telektulajdonos telekrendezést végzett, és az érintett utcában építési törmelékkel igyekezett a teherautók által járhatatlanná tevő utat helyrehozni. A hivatal engedélye és hozzájárulása nélkül végezte el a daráltbetonnal és téglával való feltöltést, emiatt eljárást indítottak ellene. Az is kiderült, a telektulajdonos építési engedéllyel nem rendelkezik, ilyen kérelemmel nem fordult az önkormányzathoz.

Az elmúlt napokban felütött pletyka, miszerint munkásszálló épülne, úgy tűnik, megalapozatlan. A helyi építési szabályzat egyébként nem teszi lehetővé munkásszálló építését sehol a környéken. Az övezeti besorolások általi építési lehetőségekről az önkormányzat honlapján lehet információkat kapni. De amennyiben bárkinek a birtokában van olyan dokumentum, amely mást bizonyít, kérem, vigye be az önkormányzathoz

– írta az alpolgármester.

A kedélyek továbbra sem csitultak, rendszeresen jelentek meg posztok, kérdések a vendégmunkásokkal és elszállásolásukkal kapcsolatban. A kommentelők egy része pletykának titulálta ezeket a bejegyzéseket, másokból heves indulatokat váltott ki. Volt, aki beletörődően csak annyit írt, előbb vagy utóbb minden településen lesznek vendégmunkások, hiszen a folyamatban lévő nagy beruházásokhoz szükség lesz rájuk. Többen írták, hogy ázsiai vendégmunkásokkal találkoztak reggelente az egyik élelmiszerboltnál, mások szerint a közvilágítás korszerűsítését ők végzik.

Igyekeznek tisztázni a félreértéseket

A Cívishír írásban fordult az önkormányzathoz, hogy megtudják: épül-e munkásszálló Hajdúsámsonban, Sámsonkertben, Martinkán vagy sem. Kíváncsiak voltak, vannak-e ázsiai vendégmunkások Hajdúsámsonban, vagy mindez csak pletyka. – Munkásszállásokhoz, nem európai uniós tagállamokból származó vendégmunkásokhoz, továbbá a debreceni iparterületekre betelepülő vállalkozásokhoz kapcsolódó – az országos médiában „felkapott” témákkal szorosan összefüggő szóbeszédek és esetlegesen szándékossággal generált – félreértések nem számítanak az elmúlt időszakban újkeletűnek vármegyénkben, különös tekintettel arra a tényre, hogy rohamosan közelednek az önkormányzati és európai uniós választások.

Az önkormányzat igyekszik folyamatosan nyomon követni a közösségi oldalakon és a lakosság körében a valóságtól gyakran távol álló, számos esetben bizonyos helyi csoportosulások és érdekkörök mentén generálódó félreértéseket is, és még abban az esetben is tisztázni azokat, ha az önkormányzat nem érintett

– kezdte október 10-i válaszában a polgármesteri hivatal. Kiemelték,

az önkormányzathoz pihenőház, azaz munkásszálló létesítésével kapcsolatban megkeresés, kérelem nem érkezett.

Egyesek tényként kezelték, hogy egy Bartók Béla úti ingatlanban is vendégmunkások laknak, de az önkormányzatnak nincs tudomása ebben az utcában szálláshelyről, bérleményről.

– Amennyiben beadvány érkezik, abban az esetben szükséges vizsgálni többek között a szállás jogi jellegét, az esetlegesen érintett terület övezeti besorolását, a szükséges élettér mértékét – közölték.

Magyarok cserélik a lámpatesteket

Természetesen az ázsiai munkavállalókra is rákérdezett a portál. Azt válaszolták, hogy a Hajdúsámsonban „felfedezni vélt ázsiai munkásokkal összefüggésben az önkormányzat a korábbiakban megkereséssel élt a nagy valószínűséggel érintett magánterület tulajdonosa irányába”, aki azt közölte, cégük egy magyarországi székhelyű, jogszerűen bejegyzett gazdasági társaságnak adta bérbe a telephelyet. A társaság légtechnikai berendezések gyártásával foglalkozik. A terület tulajdonosa hozzátette, társaságuk szálláshely-szolgáltatási tevékenységet nem végez. Az önkormányzat ennek kapcsán tudatta, hivatalból hatósági eljárást és ellenőrzést indítottak a teljes körű kivizsgálás érdekében, ez jelenleg is folyamatban van. – Az eljárás célja annak megállapítása, hogy az esetleges szálláshely üzleti vagy nem üzleti célú-e, tekintettel arra, hogy annak besorolása jogilag is eltérő – írták.

Fontos: a külföldi munkavállalók tartózkodásának és foglalkoztatásának engedélyeztetése nem az önkormányzat feladata és hatásköre, eljárási jogkörrel az idegenrendészeti hatóság és a vármegyei kormányhivatal rendelkezik.

A polgármesteri hivatal információi szerint a közvilágítási lámpatesteket magyar állampolgárságú személyek cserélik, ennek okán úgy tűnik, az is csak városi szóbeszéd, hogy ázsiaiak végzik ezt a munkát. Az önkormányzat kiemelte, tulajdonukban nincs iparterület, így a helyiek azon félelme, miszerint akkumulátorgyárat, -összeszerelő üzemet, netán -alkatrészgyártót építhetnek Hajdúsámsonban, szintén megalapozatlan. A magánszférában folytatandó folyamatokra azonban befolyásunk sincs, de erre vonatkozóan jelenleg megbízható nem hivatalos információval sem rendelkeznek.