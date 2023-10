Nagyfelületű útjavítási munkálatok zajlanak a Sinai Miklós utca 33-35. számnál lévő szervízúton. A kivitelezés a napokban kezdődött az erősen megkopott, hiányos aszfaltréteg felbontásával, majd az új közműcsatorna-fedelek szintbehelyezésével. A részletekről október 11-én számolt be Barcsa Lajos alpolgármester, a körzet önkormányzati képviselője.

– Az itteni lakosok által régóta várt, általuk kezdeményezett aszfaltozási munkálatok indultak el. A város gazdasági erejét jól mutatja, hogy ilyen és ehhez hasonló, lokális igényeket kiszolgáló fejlesztéseket tudunk végrehajtani – fogalmazott sajtótájékoztatón Barcsa Lajos. A kivitelezést megelőzően szórólapokkal értesítették az ott parkoló lakosokat a várható munkálatokról. A munkálatok a hét elején kezdődtek, és várhatóan a hét végére már az aszfaltréteget is leterítik.

A beruházásra körülbelül 15 millió forintot fordít az önkormányzat.

Lesznek még hasonló felújítások

– Az elmúlt időszakban több szervízút és parkoló is megújult a Vénkertben, így többek között a Füredi utcán, a Sinai Miklós utca 21. szám mögött és a Gyergyó utcán is – sorolta az önkormányzati képviselő. Rámutatott, van még teendő a választókörzetben, és igyekeznek a továbbiakban is az ehhez hasonló lakossági igényeket kielégíteni. – Az elkövetkezendő hetekben lesznek még további lakótelepi felújítások, de nemrégen például elindult a Bezerédj utca aszfaltozása is. A továbbiakról szintén tájékoztatással élünk majd, amint megkezdődnek a munkálatok – tette hozzá kérdésünkre.