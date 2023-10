Debrecen. Egy hivatalos megállapodás aláírásával tovább erősítette együttműködését a Debreceni Nemzetközi Iskola (ISD) és a Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA); az eseményre szerdán az iskola könyvtárában került sor.

Joó István, a HIPA vezérigazgatója elmondta, feladatuk, hogy segítsék a külföldi tőke Magyarországra áramlását. A külföldi befektetők számos szempont szerint mérlegelik, hova telepítsenek gyárat, és az egyik ilyen, hogy találnak-e megfelelő képzettségű munkaerőt. Hazánk, és azon belül Debrecen kiváló oktatási intézményekkel rendelkezik, ezek sorát erősíti a 2019-ben megnyitott ISD.

Az iskola fontos egyrészt azért, mert befogadja az ide települt cégekkel érkező külföldi dolgozók gyermekeit, másrészt mert segítheti, hogy az ISD-ben tanuló magyar fiatalok a felsőfokú végzettségük megszerzése után visszatérnek Debrecenbe és itt vállalnak munkát. Megjegyezte, tendencia, hogy egy külföldről betelepülő cég menedzsmentjében eleinte külföldiek vannak, majd mind több a magyar szakember.

Joó István elismeréssel szólt Debrecen elmúlt évtizedben végbement gazdasági fejlődéséről, hozzátéve, hogy a magyar kormány több száz milliárd forintnyi támogatással segíti az infrastruktúra fejlesztését, ami azonban nemcsak az ipar igényeit szolgálja ki, hanem biztosítja, hogy a megnövekedett lakosságszám mellett is stabilan működnek majd a közművek.

A Debreceni Nemzetközi Iskolával arra vállalkozunk közösen, hogy a befektetőbarát üzleti környezetet Debrecenben fenntartjuk és a befektetésösztönzésben a továbbiakban is segítjük egymást

– mondta.

Fontos „fogaskerék” az iskola a város gépezetében

Forrás: Czinege Melinda

Fontos fogaskerék

Egy kicsit „saját gyermekének” érzi az ISD-t – árulta el Papp László polgármester. Mint felidézte, amikor 2011-ben először merült fel, hogy a város fejlődésével szükség lehet majd egy ilyen intézményre, szerepet vállalt az ide vezető folyamatok alakításában. Most úgy látja, jó kezekben van az iskola, a nehéz indulás (a 2019-es nyitás után jött a járványhelyzet) ellenére dinamikusan fejlődik. Ezt mutatja az is, hogy míg tavaly 188 diákja volt, idén már mintegy 250.

Az a misszió, amit néhány éve szántunk neki, mostanra látszik beérni. Mára a külföldi diákok aránya egy kicsit meghaladja a magyarokét, ez azt jelenti, hogy szükség van és lesz az iskolára. Ha egy város nemzetközi gazdaságot akar építeni, annak nagyon fontos feltétele, hogy az érkező külföldiek gyereki megfelelő oktatásban részesüljenek

– hangsúlyozta a polgármester. – Ha ránézünk, az ISD épülete egy kicsit egy fogaskerékre emlékeztet, és azt lehet mondani hogy a város gépezetében egy nagyon fontos fogaskerék az intézmény. És ahogyan Debrecen gazdasága, úgy az ISD is komoly növekedési lehetőség előtt áll – vetítette előre Papp Lászó. – A HIPA olyan, mint egy nagy kapu, a külföldi befektetők rajta keresztül lépnek be az országba, itt jelennek meg az első igények, melyekre választ kell adni. A HIPA révén a Debrecent vizsgáló cégek mindenképpen kapcsolatba kerülnek a debreceni nemzetközi iskolával is – mutatott rá az együttműködés fontosságára Papp László.

A közösséget is segítik

Tom McLean, az ISD igazgatója arról beszélt, a világ legjobban képzett szakemberei közül jónéhányan költöznek Debrecenbe annak érdekében, hogy segítsék a gazdasági növekedést. Az ISD két kulcsfontosságú okból is tényező a cégek idevonzásában: magas színvonalú nemzetközi oktatást nyújt és fontos szerepe van a nemzetközi munkaerőnek a debreceni közösségbe történő bevonásában. Elmondta, ennek az iskolatípusnak célja, hogy érdeklődő, tudatos és gondoskodó fiatatalokat neveljen, ezt úgy teszi, hogy a diákokat aktív, együttrérző és egész életen át tartó tanulásra ösztönzi.

– Iskoláinkat a közös küldetés, valamint a tanítás és tanulás helyi körülményekhez igazítható megközelítése köti össze. Ennek fényében az ISD egy igazi, egyedülállóan debreceni nemzetközi iskola, mely igyekszik a helyi közösséget is erősíteni – hangsúlyozta Tom Mclean. Hozzátette, az intézménynek fontos szerepe van abban, hogy a külföldi családok beilleszkedjenek, mert ha a gyerekek biztonságban érzik magukat, támogatásban részesülnek, akkor a szülők is így éreznek.

Úgy vélte, a most aláírt megállapodás segít a HIPA-val és a várossal meglévő együttműködés elmélyítésében.