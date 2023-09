Kiegyensúlyozott életformára hív

A berettyóújfalui óvoda átadásán Fekete Károly, a Magyarországi Református Egyház Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke az intézmény falán is feltüntetett igével, Pál apostol levelének szavaival köszöntötte a megjelenteket. Hálát adott az egyházkerületben felépült 23 intézményért, melyek a püspök szerint az Isteni öröm továbbterjedését hivatottak biztosítani. Fekete Károly kettős örömre hívásként emlegette a berettyóújfalui fejlesztést. – Mi lehetünk a teremtő Isten mennyei örömének alanyai. Erről üzen ma nekünk ez a kettős örömre hívás, mert az örömszerző Istenről szól, hogy nagyobb örömünk legyen a gyermekeinkben, az utódainkban. Örüljetek az Úrban, azaz Jézus Krisztusban. Nem akármilyen örömről van itt szó. Nem parttal, gátlástalan, duhaj és fékezhetetlen, hanem keretezett, helyhez igazodó, emberhez illő örömről, ahogyan azt Jézus Krisztus is megélte és tette. A mi Urunk nem örömgyilkos, nem mosolytalan, besavanyodott életre hív, hanem olyan kiegyensúlyozott életformára, amelynek alapvonása az öröm – fogalmazott a püspök.

Fekete Károly, a Magyarországi Református Egyház Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke

Forrás: Czinege Melinda

Bátorságra volt szükség

Az eseményen részt vett Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára is, aki hangot adott annak a vélekedésnek, mely szerint egyházi intézményt létrehozni fizikai, lelki és szellemi építkezés is egyben. Az államtitkár hangsúlyozta, az elmúlt időszakban élen járt a református egyház az oktatási-nevelési intézmények létrehozásában, de jól látni, hogy felsorakozott immáron a katolikus és az evangélikus egyház is. Ismertette, hogy a Tiszántúli Református Egyházkerület területén összesen 19 településen 15 óvoda épült, további hetet felújítottak, egyet pedig megvásároltak. Az államtitkár úgy fogalmazott: ehhez bátorság kell.

Soltész Miklós beszédében arra is kitért, hogy a jelenben igazán nagy jelentősége van a keresztény értékeknek és a teremtett világnak a megbecsülésére, a családok biztonságának megteremtésére.

Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára

Forrás: Czinege Melinda

A beruházások eredményeképpen 1122 új óvodai és mini bölcsődei férőhely jött létre, amely a meglévőkkel együtt 2167 férőhelyet jelent ebben az egyházkerületben. Az eseményen Vitányi István országgyűlési képviselő úgy fogalmazott: Magyarországon olyan nagy ütemű bölcsőde- és óvodafejlesztés, mint ami az elmúlt nyolc esztendőben megvalósult, nem volt az utóbbi 20 évben. Mint mondta, a választókerületében található településeken gombamód nőnek ki a földből az újabb és újabb bölcsődék és óvodák. Rámutatott a magyar kormány országépítésének tervszerű gazdálkodására is. Ekképpen arra a 2010-ben megfogalmazott elképzelésre is kitért, mely szerint tíz éve alatt egymillió új munkahelyet teremtenének, ez pedig szükségszerűvé teszi az oktatási-nevelési intézmények létrehozását.

Az országgyűlési képviselő rávilágított: a szülők munkába állása igényt szül a gyermekek biztonságos elhelyezésére.

Hit és szeretet emelte a falakat

Berettyóújfalu és a református egyház közös gondolkodása már nem új keletű, erre Muraközi István polgármester mutatott rá a köszöntőjében. A város első embere azt is elmondta, hogy az az épület, mely korábban a Szivárvány Református Óvodának adott helyet, immáron a Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény (EGYMI) gondozásába került, így a jövőben gyógypedagógiai iskolaként működhet tovább.

Muraközi István

Forrás: Czinege Melinda

Áldást kért az óvoda nevelőire és gyermekeire Tóth Tibor, a Bihari Egyházmegye esperese is, aki az új óvodát egyfajta gyűjtőpontnak nevezte. – Gyűjtőhely, ahol az előző nemzedék leróhatja a tartozását, átadhatja mindazt, amit örökségként megkapott elődeitől, és tovább adhatja egy felnövekvő nemzedéknek – szólt az esperes.

Az eseményen végül Hegymegi Enikő óvodavezető is szólt a megjelentekhez. Szavai szerint ezzel a fejlesztéssel egy sok évtizede megfogalmazott álom válhatott valóra, és köszönetet mondott minden támogatásért. Úgy fogalmazott, az új óvoda falait a hit és a szeretet keze emelte. Hangsúlyozta, hogy az Úristen által erős bástyái lehetnek a helyi, valamint a hazai református hitnevelésnek.