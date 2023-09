Lantos Csaba energiaügyi miniszter múlt heti kormányrendelet-módosítása miatt emelt hangot csütörtökön az LMP Debrecenben, a Csapó utcai sétálóövezetben. Mint Kanász-Nagy Máté frakcióvezető-helyettes és Angyal Károly Tibor elnökségi titkár sajtótájékoztatóján elhangzott, a párt az Alkotmánybírósághoz fordul – ahogy fogalmaztak – a környezetvédelmi intézményrendszer megsemmisítése miatt.

Döntésüket azzal indokolták, hogy az új rendelet lehetővé teszi egy olyan szerződéses forma létrehozását, melyet az akkumulátorgyárak köthetnek a Környezetvédelmi Hatósággal. Az LMP politikusai szerint ez megakadályozná, hogy szankcionálni vagy büntetni lehessen ezeket a vállalatokat. Kanász-Nagy Máté hangsúlyozta, hogy a rendelet ellen a párt már az előző héten tiltakozott, majd kormánykritikát megfogalmazva a rendelet mielőbbi módosítását követelték.

Az akkugyárakra nem vonatkozik

A debreceni Fidesz-KDNP közleményben reagált az elhangzottakra. Mint írják, a környezetvédelmi hatósági szerződésről szóló kormányrendelet pontosítása megjelent, az nem vonatkozik az akkumulátorgyárakra. A kormány tájékoztatása szerint a már meglévő, működő kohászati üzemek esetében nyílik lehetőség ilyen típusú szerződések megkötésére. Az akkumulátorgyáraknak továbbra is szigorú környezetvédelmi szabályoknak kell megfelelniük és nincs semmilyen lehetőségük külön megállapodást kötni. Az LMP politikai turistái is csak azért jöttek Debrecenbe, hogy ők is, hasonlóan a helyi ellenzékhez félre tájékoztassák és riogassák a debrecenieket.