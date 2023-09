Kína mellett németországi és magyarországi üzemeiben is gyártani fogja nagy teljesítményű, gyorstöltésű Shenxing akkumulátorait a CATL – adta hírül a Reuters hétfőn. A hírt Gao Pengfei, a vállalat főmérnöke jelentette be a mücheni IAA autókiállításon.

Mint elhangzott, az akkumulátort 2023 végétől sorozatban gyártják Kínában, 2024-től pedig elektromos járművekben is elérhető lesz. Mint a hírügynökség írja, Pengfei nem tért ki az európai gyártás ütemezésére, azt nyilatkozta, hogy a régióban még nem kötöttek átvételi megállapodást a vevőkkel.

Ahogy arról a Haon is beszámolt, a CATL augusztusban jelentette be legújabb fejlesztését, amely mintegy 10 perc töltéssel, akár 400 kilométer megtételére is alkalmas.

Mivel a kínai vállalat debreceni üzeme a cég korábbi közlései szerint leghamarabb 2025-ben kezdi meg a gyártást, természetesen nem is lehetett számítani arra, hogy ennél korábban legördüljenek a hazai gyártósorról a Shenxingek.