A Debrecenben is akkumulátorgyárat építő kínai vállalat, a CATL tett bejelentést augusztus 16-án, magyar idő szerint délelőtt 9 órakor. A többek között az autóiparban gyakori prizmatikus NMC-celláktól a jelenleg legnépszerűbb LFP-kémián át a legújabb fejlesztésű, lítiummentes nátriumionaksikig sokféle akkumulátort gyártó cég egy újabb termékének sorozatgyártását jelentette be, melyet globális videóstreamingen is nyomonkövethettünk a cég YouTube-csatornáján.

A nagyteljesítményű akkumulátorok újabb mérföldkövéhez érkezett a vállalat: a csütörtöki sajtóeseményen mutatták be a Shenxing névre keresztelt szupergyors töltésű akkumulátort (Shenxing Super Fast Charging Battery), amely mintegy 10 perc töltéssel, akár 400 kilométer megtételére is alkalmas még szélsőséges időjárási körülmények között is, így például 0-ról 80 százalékra tölthető fel -10 celsius fokos hidegben. A cég tájékoztatása szerint az ilyen akkumulátorral szerelt autók 2024 első negyedévében már elérhetőek lesznek. A sorozatgyártást ez év végén kezdik.

– A Shenxing az első lítium-vas-foszfát (LFP) akkumulátor, amely képes a 4C töltési rátát elérni és mindenki számára elérhető – hangzott el a sajtótájékoztatón.