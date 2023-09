Rajzolt és valódi kutyák találkozása címmel tart interaktív programot az idei Kutatók Éjszakákán a Debreceni Egyetem Antrozoológiai Kutatócsoportja. Az erről szóló sajtóközleményben az áll, nemcsak a rajzfilmekben szereplő ebeket ismerhetjük meg közelebbről, de valódi, segítőkutyákkal is találkozhatunk, sőt olyan izgalmas kérdésekre is választ kaphatunk, mint az, hogy mit tudnak a terápiás kutyák, amit a többi eb nem, és miért mehetnek be bárhová.

A szervezők idén két helyszínen, 17 órától Hajdúböszörményben, a Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai karán, 19 órától pedig Debrecenben, az Egyetem téri főépületben tartják meg a programot.

Az esten először a rajzfilmkutyák titkos világában merülhetünk el. A résztvevők játékos kvízzel tesztelhetik tudásukat a rajzfilmkutyákról, majd betekintést nyerhetnek a fiktív blökik kulturális háttértörténeteibe. A legkisebbeket rajzfilmkutyákat ábrázoló kifestők is várják.

A program folytatásaként érkeznek a valódi kutyák, közülük is azok a különleges tudásúak, akik segítőkutyaként az emberek életét segítik. Interaktív bemutató keretében az AURA Segítő Kutya Alapítvány önkéntesei és kutyáik mutatják meg, mi mindent kell tudnia egy terápiás ebnek.

A Kutatók Éjszakája zárásaként kerekasztal-beszélgetést is tartanak, pszichológus, pszichiáter, kutyatréner, antropológus és kultúrakutató szakemberekkel a társállatok szerepéről a mai modern világban, különös figyelmet fordítva az ember-állat kapcsolat egészségközpontú megközelítésére.

A programok látogatása ingyenes, és nincs szükséges előzetes regisztrációra sem. A rendezvényről bővebb információk a Facebook-eseményben találhatók.