A Haon podcaststúdiójának vendége Mándy Zsuzsa, a Debreceni Egyetem Tudományos Igazgatóság munkatársa, az intézményi program főszervezője volt, aki beavatott a Kutatók Éjszakája programkínálatába és szervezésébe.

A rekordszámú, csaknem 200 programot kínáló esemény várja a tudomány műhelytitkai iránt érdeklődőket szeptember 29-én, a Kutatók Éjszakáján a Debreceni Egyetemen. Az eseményen bemutatkozik az egyetem valamennyi kara, a programok a Debreceni Egyetem különböző campusain a cívisváros mellett Nyíregyházán, Hajdúböszörményben és Szolnokon is várják a tudomány iránt érdeklődőket. Most sem maradnak el a jól bevált, népszerű programok: lesznek látványos kémiai kísérletek, anatómiai körséta, láthatjuk „munka” közben a folyóvizes labort, megismerhetjük a növényi lombikbébiket, és a szabadulószobában Hófehérke titokzatos halálát is felderíthetjük.

Erről is bővebb információkat tudhatunk meg a következő bő félórában, azonban első körben múltidézéssel kezdtük a beszélgetést.