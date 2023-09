Nagy a por és a zaj – ezzel a panasszal kereste meg a Cívishír szerkesztőségét az egykori Barnevál közelében élő egyik debreceni lakos, aki szerint az ott folyó bontási munkálatok megkeserítik a környéken élők mindennapjait. Mint ahogy arról már beszámoltunk: a Diószegi út és a Vágóhíd utca vége által határolt területen a tervek szerint lakóövezetet alakítanak ki. Erről Markovits László debreceni üzletember, az ingatlan tulajdonosa tájékoztatta korábban a Cívishírt.

– Sokszor nem lehet kinyitni az ablakokat, egész nap száll a por – magyarázta a helyszínen az a férfi, aki a Cívishírtől kért segítséget, hogy, ahogy fogalmazott, sokak problémája eljusson a nyilvánossághoz. – Itt lakom a környéken, minden nap látom, hogyan zajlik a bontás. Semmiféle óvintézkedést nem tesznek annak érdekében, hogy mérsékeljék azokat a kellemetlenségeket, amelyek egy ilyen munkával járnak. A közelben van egy óvoda is, többször előfordult már, hogy a szél arra fújta a hatalmas port, ráadásul a hűtőházban akár veszélyes anyagok is lehettek, de erről csak találgathattunk, semmi biztosat nem tudunk. Nem a bontás, a terület rendbetétele ellen van kifogásunk, hanem annak a módjával.

Porfelhőben a körforgalom

Ezt erősítette meg egy közelben lévő üzlet dolgozója is, aki elmondta, örülnek, hogy végre megszépül a környék, hiszen a hosszú ideje elhagyatott gyár egy szégyenfoltja a városnak, ugyanakkor szerinte sokkal körültekintőbben kellene építkezésre alkalmassá tenni a területet. Felidézte, hogy

nem egyszer előfordult, amikor az épületek bontásakor akkora porfelhő kerekedett, hogy az alig száz méterre lévő körforgalmat sem lehetett látni.

Olyankor ropog a por a fogaink alatt, a szemünket nem győzzük törölgetni, és ez így megy már hónapok óta – panaszolta egy kisgyermekes anyuka, aki elmondta azt is: különösen aggasztja, hogy időnként, amikor olyan a széljárás, a bontáskor keletkező hatalmas por a közeli óvoda felé száll, ahova az ő gyereke is jár.

A portál ottjártakor is dolgoztak a gépek, de mivel éppen szélcsend volt, a lakók által elmondottakból igazából nem tapasztaltak semmit. Aztán visszatértek egy olyan napon, amikor az amúgy is „huzatos” Debrecenben erős szél fújt, és akkor megállapították, hogy nem valótlanok az állítások. A Diószegi utat egy nagyobb széllökés után szinte beborította a hatalmas por, a ruhájukat, a kezükben lévő telefont pillanatok alatt vékony porréteg fedte be. Jó pár percnek el kellett telnie, mire újra kitisztult a levegő, majd amikor megint feltámadt a szél, kezdődött minden elölről.

Nincsenek veszélyes anyagok

A lap kíváncsi volt, hogy minderről mi a véleménye a bontást végző cég tulajdonosának. Az egykori Barnevál területén a Limer-Bau Kft. dolgozik. Babits Pál, a cég ügyvezetője nem lepődött meg, amikor telefonon felhívták, mint mondta, tud róla, hogy néhányan panaszkodnak a nagy porra és a zajra.

Nagyobb porhatással egyedül a Diószegi úton lévő bolttal szembeni irodaépület bontása járt, de tűzoltó tömlővel akkor is folyamatosan locsoltuk a területet, így sikerült elkerülni, hogy a környéket belepje a por

– válaszolta. - Erről videófelvétel is készült, és bár megértem ezt a néhány lakót, de a többség egyáltalán nem jelezte, hogy problémát okozna számára a bontás. Babits Pál eloszlatta azt a szóbeszédet is, miszerint a területen veszélyes anyagok is vannak. Emlékeztetett, hogy a gyár részét képező hűtőház korábban kétszer is kigyulladt, onnan már évekkel ezelőtt leszerelték a hűtő-fűtő berendezéseket, így a veszélyes anyagokat is, csak csövek és vasbeton maradt az épületben.

A cég ügyvezetője hangsúlyozta:

a törmeléket jelenleg is betonroppantó ollóval dolgozzák fel, ami sokkal kisebb zajterheléssel jár, mintha kalapácsot használnának.

– Valamennyi munkafolyamatot a telek közepén, a Diószegi úttól 80-100 méterre végzünk, éppen azért, hogy minél kevésbé legyen zavaró a tevékenységünk – magyarázta. – Egy-egy ilyen, nagyobb felfordulással járó munka során persze mindig vannak, akik nehezebben viselik a változásokat, így volt ez máskor is, például amikor a Váci Mihály Kollégiumot bontottuk. Ahhoz képes viszont, hogy mekkora zajterhelést okoz a járművek forgalma a Diószegi úton, szerintem az egykori Barnevál területének bontásakor keletkező hanghatás azért elenyésző és elviselhető.

Babits Páltól a lap megtudta azt is, hogy az épületek eltűntetését követően új szakaszába lép a munka:

a következő hónapokban meg kell tisztítaniuk a talajt, ahonnan mindent kiszednek, ami nem odavaló.

– Ebben a fázisban a betonutak, járdák feltöréséhez már bontókalapácsokat is használunk, ami járhat a korábbinál nagyobb zajjal, de szerintem ez sem hallatszik majd ki, és nem fogja zavarni a környék lakóit – hangsúlyozta. - A több mint 5 hektáros területből egykoron mintegy két hektárt építettek be, a bontás és a talaj megtisztítása során 50-60 ezer köbméter törmelék és egyéb anyag keletkeznek. Ezt, a szemét kivételével, feldolgozzuk, és alkalmassá tesszük az újrahasznosításra.

A cég ügyvezetője hangsúlyozta: a tevékenységhez szükséges környezetvédelmi engedélyük megvan, a terület teljes megtisztításával a tervek szerint decemberben végeznek.