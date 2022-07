Sokan töltötték a diákéveik jelentős részét hajdanán a debreceni Apafi utcai Váci Mihály Kollégiumban, amely azonban az utóbbi években már nem működött. A 6320 négyzetméter területű, hétemeletes létesítmény épületegyüttesének és a kapcsolódó ingatlanok, park – nyilvános pályázatot követő – értékesítéséről 2021 szeptemberében határozott a cívisváros önkormányzatának képviselő-testülete.

A döntés értelmében a területet az ajánlattevő Héliker Ingatlan Kft. vásárolhatta meg nettó 612 millió forint értékben. A napokban az arra járók is már tapasztalhatták, hogy elkezdődött a pillérvázas szerkezetű épület bontása. Kotosmann Zoltántól, a társaság ügyvezetőjétől a Haon megtudta, hogy a bontásról értesítették a környéken lakókat. Tekintettel vannak a tartós hőség okozta szárazságra is, és a bontás közben locsolják is a területet, hogy megakadályozzák a légszennyezést és hogy a törmelékpor átszálljon a környező ingatlanokra.