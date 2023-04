Egy Vágóhíd utcai graffiti történetét szeretné megtudni az a posztoló, aki hétfőn írt bejegyzést a firkához köthető emlékeiről a Debrecenben Hallottam nevű Facebook-csoportba. Többnek tűnik egy sima tagnél, mégis nagyon nehéz megállapítani, mi látható az utca Diószegi út felőli végén, a buszmegállóval átellenben látható falfirkán; viszont talán nem nagy tévedés, ha két veszekedő alak felé kezdünk el tapogatózni. A graffiti egyébként a Google Street View-n is látszik, így.

Mint ismert, a környéken bontják az egykori Barnevált, és a bejegyzés írója fél, hogy a graffiti is a feledés homályába veszhet. „Ez az alkotás nem csak az én életem kísérte végig, hanem biztos vagyok benne, hogy sokak figyelmét elkapta” – írta a férfi, aki a történet mellett az alkotóra is kíváncsi, így a nagyobb nyilvánossághoz fordult.

„Kisgyermekként a Sípos utcai óvodába jártam és anyukám rendszerint buszon kísért minket az intézménybe. Úgy emlékszem, ez a forma már akkor is a falon volt. Egyszerű kivitelezése miatt valószínű, hogy annak idején az alkotó pár másodperc alatt firkantotta a falra, arra nem is gondolva, hogy vandál cselekedete sokakat elgondolkodtatott mások arcára mosolyt csalt. Miért pont ez a rajz, hogyhogy pont az az épület fala lett a helye? Mennyi idős most az alkotó? Befejezte képzőművészetét, vagy azóta is folytatja?” – tette fel a kérdéseket a posztoló, akinek családjában és baráti társaságában is többször volt már beszédtéma a mű.

Forrás: Facebook / Debrecenben Hallottam

„Nem ócsárlást várunk, illetve nem is azt, hogy bármi szankcionálás érje az alkotót, azt meg végképp nem, hogy a bontás lényegességéről menjen az okfejtés, tényleg csak a tudásvágy vezérli ezt a kiírásom!”– nyomatékosította, hozzátéve, várja a segítők jelentkezését.

Ha tudsz valamit a firkáról, jelezheted kommentben az eredeti posztban, de írhatsz is nekünk a [email protected] e-mailre.