Remek terep a gyakorláshoz

– Amikor megláttuk, hogy elkezdődött ennek a gyárnak a bontása, akkor az egyik kollégám felvette a tulajdonossal a kapcsolatot, hogy lehetőséget kérjünk egy országos romkutatási gyakorlat megtartására.

Nagyon fontos, hogy itt gyakorlatozhatunk, ugyanis nem sok romterület van az országhoz, ez pedig nagyon hasonlít a valós körülményekhez.

Ez úton is köszönjük a lehetőséget Markovits László tulajdonosnak és Babits Pálnak, a bontási munkálatok vezetőjének – idézte fel az előzményeket Balogh Zsolt, a Kelet-magyarországi Speciális Mentő Egyesület alelnöke.

Balogh Zsolt, a Kelet-magyarországi Speciális Mentő Egyesület alelnöke

Forrás: Czinege Melinda

Az élethű körülményeket fokozta, hogy az egyik félig lebontott épületről időközönként hullottak le elemek (értelemszerűen nem ebben gyakorlatoztak, és valamennyi résztvevő megtartotta a biztonságos távolságot tőle).

Mint megtudtuk, a gyakorlat most kifejezetten a kutyáknak és a kutyavezetőknek szólt, akiknek a célja a romok között lévő személyek felkutatása.

Fontos, hogy a kutyák szokják az ilyen körülményeket. Ha folyamatosan csak sík, füves terepen gyakorlatoznánk velük, akkor egy romos, nehezebb terület megrémiszti őket. Fel kell készülniük arra is, hogy olyan dologra lépnek, ami esetleg megsebesíti őket, így a képzésük kölyökkorukban elkezdődik – tudtuk meg Balogh Zsolttól.

E szempontból a szervezők valóban nem panaszkodhattak a körülményekre: az egykori háromszintes irodaépületben törmelékek, üvegdarabok, törött bútorok között jártunk. Két lábbal sem egy könnyű terep, nemhogy néggyel. A gyakorlaton egyébként több olyan személy és kutya is részt vett, akik kint voltak a februári törökországi földrengésen és kutató-mentő feladatokat végeztek, illetve azt megelőzően már számos hazai, illetve külföldi káreseményen is részt vettek.

Ikon mentőkutya a Barnevál területén is megmutatta mire képes

Forrás: Czinege Melinda

– Természetesen akárcsak valódi terepen, itt is odafigyelünk az egyéni védőfelszerelések meglétéra, mint a zárt ruházat, védőbakancs, sisak, kesztyűk. Ez a segítőkre vonatkozik, tehát őket is a megfelelő védőfelszerelésekkel ellátva rejtjük el. Természetesen most feltérképeztük az épületet, így a biztonságos részeit használjuk – mutatta be szervezet alelnöke.

Ottjártunkkor először Ikon, majd Lángos kutatta fel az elrejtett személyeket az épületben. Mint ahogy legutóbbi találkozásunkkor már megtudtuk, a romkutató kutyák szag alapján keresnek, bejárva akár többször is az adott területet.

Lángos Törökországban már járt hasonló terepen

Forrás: Czinege Melinda

Ahogy valós helyzetben, úgy gyakorlaton sem volt egyszerű dolguk a négylábúaknak: többen követtük őket, így több „szagmintát” is el kellett különíteniük ahhoz, hogy valóban megbizonyosodjanak arról, hogy nincs hiányzó személy az adott helyiségben. A gyakorlat része volt továbbá az, hogy a kutyákat emelőkosárral juttatták be az épület legfelső szintjére.

A gyakorlatok egyébként minden alkalommal sikerrel zárultak: valamennyi eltűnt személy megkerült, így a járt a kutyáknak a jutalomfalat.

Balogh Zsolttól megtudtuk, valós helyzetben, mint például egy természeti katasztrófa károk idején a mentőcsapatot a kutyák és vezetőik mellett műszaki mentők egysége (ők végzik a fizikai bontásokat) és egészségügyi dolgozók, valamint a logisztikáért felelős emberek alkotják. – Az egészségügyi kollégák egyrészt a mentési munkában résztvevőket felügyelik, továbbá a sérült személyek ellátásában segédkeznek – tette hozzá.

Bekecs Sándor