Többször írtunk már az ételfutárok munkájáról, megszólaltattuk őket azzal kapcsolatban, megéri-e nekik naponta több órán át szelni Debrecen utcáit. Egy korábbi cikkünkben már foglalkoztunk azzal, hogyan vélekednek róluk a járókelők, valamint a szakemberek. Horváth László debreceni gépjármű-szakoktató úgy fogalmazott néhány hónapja, a kerékpárosok és robogósok szabálytalankodása sajnálatos módon kihegyezhető az ételfutárokra és a szállítócégek munkatársaira.

Úgy véli, amit ők művelnek a közutakon, az ön- és közveszélyes.

Kíváncsiak voltunk arra, mit gondolnak a témával kapcsolatban a debreceni ételfutárok, két kerékpáros és egy robogós osztotta meg a Haonnal a tapasztalatait. Elmondták, több éve dolgoznak a szakmában, sok mindent láttak és hallottak már.

Vannak olyan vádak, amikkel egyetértenek, viszont nem gondolják, hogy mindannyijukat egy kalap alá kellene venni azokkal, akik szabálytalanul közlekednek a városban – osztották meg a gondolataikat névtelenül.

Túl lassan közlekednek a debreceniek

Egyikük két éve dolgozik a szakmában, eleinte autóval szállította az ételt a megadott címekre, viszont hamar rájött, kerékpárral sokkal jobban tud haladni a belvárosban. Míg négykerekűvel járt, nehezen talált parkolóhelyet, értelemszerűen nem hajtott be az egyirányú utcákba, nem egyszer volt, hogy szinte körbe kellett mennie a városon, hogy ki tudja szállítani az ételt a megadott címre. Elmondta, kétkerekűvel mobilisabb közlekedni, illetve a rendszer sem küldi el kerülőutakra.

– Túlzásnak tartom, amikor azt mondják, mi jelentjük a legnagyobb veszélyt a debreceni közlekedésben. Nyilván gyorsabban megyünk, mint az átlag kerékpáros, de ez nem azt jelenti, hogy száguldozunk. Debrecen elég lassú város, a forgalom – gyalogosok, biciklisek – tekintetében, ezért is lehet szokatlan egyeseknek, amikor elhaladok mellettük 30-35 kilométer per óra sebességgel.

De ez nem azt jelenti, hogy én megyek túl gyorsan, egyszerűen a debreceni átlag kerékpárosok 70-80 százaléka úgy kerékpározik, mint aki sétál.

Talán azért jegyeznek meg minket, mert feltűnő munkaruhában dolgozunk, jobban rögződünk az emberek fejében, mint azok, akik civil ruhában hozzánk hasonlóan tekernek – hangsúlyozta. Hozzátette, az emberek velük szemben sztereotípiákat állítanak fel, ami egyáltalán nem jogos.

Aláírja, hogy vannak olyan kollégái, akik gyorsan mennek, sőt, szabálytalankodnak is, de ez nem azt jelenti, hogy minden ételfutár fittyet hány a szabályokra.

Nem a futárok tehetnek a késésért

– Gyorsabban megyek, mint a többi kerékpáros, de mindenkinek joga van ahhoz, hogy saját maga válassza meg a sebességet. Sokan szidnak minket, hogy gyorsan megyünk, viszont akkor nem szapulnak, amikor az ételt időben kiszállítom akkor is, ha rosszak az időjárási körülmények – jegyezte meg. Kiemelte, az esetek 98 százalékában nem rajtuk múlik, mikor érnek ki a rendeléssel. Rengetegszer van olyan, amikor leülnek az adott étteremben és várják, hogy kész legyen az étel. Ezeket a helyzeteket nem úgy kell elképzelniük a vásárlóknak, hogy a futár a banki dolgait intézi, azért nem ér ki időben a csomaggal.

– Naponta 8-10 órát dolgozom, ilyenkor, ha van 25-30 rendelés/cím, az már jónak számít. Nyáron kevesebb a rendelés, sokan nyaralnak, illetve a külföldi hallgatók is hazamennek. Ennek ellenére nincs okunk panaszra, az infláció ellenére is bőven van rendelés. Azok a debreceniek, akik korábban is kértek kiszállítást, ugyanúgy tartják mostanság is a jó szokásukat – mondta.

A másik biciklis futár úgy fogalmazott, tudja, vannak olyan futárok, akik átmennek a piroson, gyalogosok között szlalomoznak, ám ő úgy látja, egyre kevesebb az ilyen munkatárs.

– Több olyan zárt futárcsoport van a közösségi média oldalakon, ahol a kollégák között beszédtéma szokott lenni a egyes kollégák szabálytalansága. Ha valaki nagyon közveszélyesen teker, motorozik, azt meg szoktuk említeni – hangsúlyozta. Leszögezte, szerinte nincs olyan ember, aki soha ne ment volna át a piroson, ha körülnézett és látta, nem jön senki és semmi. Az emberek hajlamosak arra, hogy álszentek legyenek, pedig, ha mélyen magunkba nézünk, akkor tudjuk, nincs glória a fejünk felett.

Egymásra mutogatnak a kerékpárosok és az autósok

– Tény, a legtöbb futár siet, de akkor is lehet biztonságosan haladni, ha gyorsabban megyünk, mint az átlagember. Én személyt szerint szóvá teszem, ha valaki eszetlenül megy, mivel akkor a közlekedők hajlamosak arra, hogy általánosítsanak, azt pedig nagyon nem szeretném. Úgy gondolom, ha mi normálisak vagyunk a többi közlekedővel, akkor ők is azok velünk. Néha azt érzem, ami itt megy, a járókelők, autósok és a kerékpáros ételfutárosok között, az műbalhé. A járókelő a biciklisre és az autósra mutogat, míg a kerékpáros a gyalogosra és a sofőrre, az utóbbi pedig mindannyiunkra, ez egy ördögi kör, aminek soha nem lesz vége, ám lehetne jobban kezelni.

Ha mi magunk betartjuk azt, amit a másiktól elvárunk, akkor mindenkinek jobb lesz. Néha a tolerancia és az előzékenység hiányát érzékelem

– fűzte hozzá.

A robogós ételfutár kihangsúlyozta, nem egyszer történt már meg vele, hogy akkor is ledudálják, ha szabályosan közlekedik – ami véleménye szerint azért van, mert kaját szállít. – Soha nem volt még balesetem, mindig odafigyelek saját magamra és másokra is, de nem szívesen részletezem, milyen arcot vágnak a rendelők, ha 10 perccel később kapják meg az ételt, mint amire számítottak. Tépték már ki a kezemből az ételt csak azért, mert a szakadó esőben 15 perccel később vittem a csomagot. Nem lehet egyszerre mindenkinek megfelelni, mi a munkánkat végezzük, és próbáljuk a lehető legjobban, leggyorsabban és legbiztonságosabban. Biztos vagyok benne, hogy a kollégáim is így vélekednének – emelte ki.