Tavaly húszezer baleset végződött tragikusan Európa útjain. Ennek visszaszorítására azt az ambiciózus célt tűzte ki az Európa Unió, hogy tagállamaiban 2050-re nullára csökkentse a halálos közúti balesetek számát. A merész vállaláshoz sem klímakatasztrófa, sem atomháború nem kell, de még globális kijárási tilalomra sem lesz szükség. A balesetek visszaszorítására a statisztikák szint leginkább érintett csoportokra hoznának jogszabály-módosításokat.

Egy korábbi cikkünkben már foglalkoztunk az idős sofőröket érintő korlátozásokkal, miszerint a 70 év felettieknek kötelező lenne megújítaniuk a vezetői engedélyüket, ahogy a Haonon azt is megírtuk, Gulyás Gergely jelentette be a Kormányinfón, nem támogatják a brüsszeli javaslatnak ezt a részét, nem szándékoznak kizárni az időseket az utakról.