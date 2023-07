Mintegy 200 fő nevezett a hangulatosra futásra, 3 éves kortól egészen a 70 évesig, melyre kutyával is érkeztek futók. Minden nevező egyedi MartinkaTrail befutóérmét kapott. A megszokott módon most is többféle távra lehetett nevezni, mint törpimotor – gyerekfutam, családi váltófutás, kedvcsináló, kis- és nagykör és Nordic Walking.

Az esemény végén a díjakat Bujdosó Tibor, a MartinkaTrail csapat vezetője adta át, és hangsúlyozta, hogy a Naplemente Futás alapvetően nem verseny, hanem egy jó hangulatú, közös futás. A gyerekeknek az est ideje alatt kedveskedtek a szervezők szekerezéssel, állatsimogatással és ugrálóvárral, illetve minden jelenlévő fogyaszthatott a frissen sült kürtöskalácsból.

Dandé Melinda