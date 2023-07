Régen minden tanuló jobb volt

Horváth László tapasztalata szerint a fiatal sofőrökön már kezdetkor észrevehető, hogy a szülőktől, testvérektől átvett minták alapján próbálnak vezetni. Mint mondta, gyakran a több ezer kilométeres gyakorlattal rendelkező családtagokhoz hasonlóan sportosan próbálnak vezetni.

Oktatóként feladatának tartja, hogy a tanítványait arra ösztönözze, próbáljanak beilleszkedni a közlekedők közé. Azt vallja, ne legyen a vezetőben félsz, de a másik oldal sem szerencsés, ha tévesen úgy érzi a jogosítvány újdonsült tulajdonosa: már mindent tud. Hiszen hosszú évek tapasztalata után is történhet váratlan helyzet, és ezeket tudni kell kezelni.

A csaknem 45 éves oktatói múlttal rendelkező szakember saját magát is folyamatosan képzi, és erre ösztökéli a többi tanítót is. Mint mondta, nem csak a debreceni, az országos közlekedés is meglehetősen átalakult az évtizedek során, ezzel együtt pedig a szabályrendszerek is módosult.

A tanulók hozzáállása azonban nem követte a változásokat, sokkal inkább érdektelenebbé váltak. Példaként említette, hogy a régi időkben a vidékről érkező négyfős csoportok tagjai egymással vetélkedtek, hogy ki tud a legkevesebb hibával vezetni. Törekedtek arra, hogy profi módon, precízen tanulják meg a vezetés fortélyát. A mai fiatalok azonban kevésbé törekednek arra, hogy többet tapasztaljanak, vagy, hogy tanuljanak egymás hibáiból is.

Fontos lenne, hogy a forgalomban részt vevők türelmesebbek, megfontoltabbak és udvariasabbak legyenek. Ha szabálytisztelő és emberi módon közlekednénk, nem lenne ennyi dugó a városban

– vallja Horváth László.