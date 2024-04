Kifogta a Tisza-tó legnagyobb pontyát egy debreceni horgász, Czifra Antal, amiről a népszerű horgászhely közösségi oldalán számolt be a napokban. A Haon felvette a kapcsolatot a szerencsés pecással, aki érdeklődésünkre elmondta: a horgászat és a víz, valamint a természet szeretete már gyerekkorában magával ragadta. – Ötéves korom óta horgászom, végigjártam a szamárlétrát, ahogy kell. Azt hiszem, ez is kell ahhoz, hogy az ember megtapasztalja, honnan is indult, és hova szeretne eljutni, mert mindig van hova fejlődni. Kezdetben édesapámmal és barátaival, majd felcseperedve a kortársaimmal látogattuk a Debrecen környéki tavakat (Fancsikák, Vekeri-tó, Keleti-főcsatorna, Mézeshegyi-tó). A 90-es évek közepén találkoztam először a bojlival, de akkor még nem hagyott bennem mély nyomot. Az első pontyokat a Bokodi-tavon fogtam egy családi nyaralás alkalmával, és itt láttam először tíz kiló feletti pontyot is, ennek már több mint húsz éve, de emléke örökre belém égett. Innentől csak a pontyok érdekeltek – taglalta a debreceni horgász.

A Tisza-tó pontykirályát emelte ki Czifra Antal

Forrás: László Gábor-archív

Imád horgászni a Tisza-tó szerencsés pecása

Czifra Antal rámutatott, a horgászat számára egyenlő a természet szeretetével és tiszteletével. Olyan aktív pihenés, amely ugyan sokszor kevés alvással vagy pihenéssel jár, de a hétköznapok sodrából teljesen ki tudja kapcsolni szellemileg, és ez a legfontosabb.

Talán itt tudok a legjobban feltöltődni. Szeretek csónakkal a vízen lenni, helyeket keresni, halat fárasztani, egy-egy szép fogást megörökíteni. A csend, a madárcsicsergés, a naplemente, a napfelkelte, a kapás pillanata és élménye, a fárasztás mind-mind ennek a szép hobbinak egy része. De talán a legszebb pillanat benne, amikor a fotózást követően szabadjára engedem a halat, és nézem, ahogy elúszik. Visszaadni a szabadságát és esélyt adni arra, hogy másnak is örömet okozzon

– hangsúlyozta.

Óriás pontyot fogott ki a debreceni horgász

Kíváncsiak voltunk arra, a kapitális méretű Tisza-tavi halat mivel fogta ki, illetve az horgászélményről is kikérdeztük a debreceni horgászt. – Két nap alatt két rekordot, a tükörponty-, valamint a tőpontyrekordot is sikerült megdönteni, azt hiszem, ez egyedülálló, nem tudok ilyenről. Egyszerűen hihetetlen! Valójában még most sem fogtam fel. Mind a két halat fűszeres bojlival sikerült kifognom, 24 milliméter méretben, és mellé egy 16 milliméteres mangó ízesítésű lebegő csalit tettem, ez az ún. hóember formáció (pont úgy néz ki a víz alatt) – fogalmazott, majd megkérdeztük, meddig kellett fárasztani a Tisza-tó pontykirályát.

A legőszintébben mondom, fogalmam sincs. A kapás reggel hat óra körül érkezett. Az időérzékem teljesen megszűnt. Mind a két hal messziről érkezett, az egyik 420 méterről, a másik 460 méterről jött. Az utóbbi egy harminc kiló fölötti hal volt – ez a Tisza-tó legnagyobb hala –, ami folyamatosan húzott, soká értem utol a csónakkal, ugyanis elakadt két helyen is a zsinór, valamint a nyárfa virágzásakor keletkező szösz a víz tetején kisebb-nagyobb pamacsokat hoz létre, ez pedig összetapad, és a bot gyűrűjén, esetleg az orsó peremén megtapad, idegtépő perceket okozva nekünk ezzel

– kezdte az élménybeszámolót a horgász.

Közös fotó is készült Czifra Antalról és a Tisza-tó hatalmas pontyról

Forrás: László Gábor-archív

Tisza-tó pontyrekord: több mint 30 kilót nyomott a ponty

A debreceni horgász nyomatékosította, miután elérte a halat, az feljött a víz tetejére, majd újra lebukott. Ezt kétszer is megcsinálta, harmadjára sikerült szákba terelni. – A levegőbe bokszoltam örömömben, és ordítani tudtam volna. Első pillanatban 18-20 kiló közé saccoltam, a merítőben már láttam, hogy vastag, széles háta van, akkor már 25 kiló körülire tippeltem. Hosszú percekig álltam a csónakban és csak néztem a halat a hálóban. Közben a társam, László Gábor a másik csónakkal utánam jött, azt hitte valami baj történt. Együtt csodáltuk a halat, aztán miután kiértem a partra, és meg akartam emelni, hihetetlen súlyt éreztem! Kezem-lábam remegett, megkértem társam, hogy segítsen a mérlegelővel, emeljük ketten, nehogy valami baja essen.

Mikor megemeltük, Gabi mondta: Úristen, ez 30 kiló feletti! A mérlegelésnél kiderült, valóban az! Nem tudtam megszólalni, azt se tudtam, mi történik, hihetetlen pillanat volt. A hal mellett térdelve sok minden eszembe jutott, és bevallom, el is érzékenyültem. A Tisza-tavi Sporthorgász munkatársai közül Juhász Máté és Muléter Imre igyekezett a helyszínen hitelesíteni a halat, ekkor derült ki, hogy a pontos súlya: 31, 50 kiló. A fotózás után útjára engedtem ezt a csodálatos matuzsálemet, hadd éljen még sokáig!

– húzta alá Czifra Antal.

Hozzátette, nem gondolta, ekkora hallal van dolga, amíg nem emelte meg, addig meg sem fordult a fejében, hogy egy óriás példánnyal van dolga.

Több mint 30 éve horgászom, nem hiszem, hogy ezt valaha is felül tudnám múlni. Ez egyértelműen pályafutásom csúcsa, hihetetlen élményt, pillanatot, emléket kaptam eddig is a horgászattól, de ez a csúcs természetesen. Nagyon hálás vagyok a sorsnak, hogy átélhettem ezeket a feledhetetlen pillanatokat

– tette hozzá.