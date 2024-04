Sokan horgásztak a hajdú-bihari vizeken a négynapos hétvégén, erről a vármegyei horgászszervezetek szövetsége Facebook-oldala írt kedden. Posztjuk szerint a legerősebb napoknak a pénteket és a szombatot látták a halőrök, akik szép fogásokkal is találkoztak. A hosszú hétvégén kifogott halak között volt egy óriási csuka is, amely 95 cm-esre nőtt és 7. 30 kg-osra hízott, a példányról fotó és videó is van a bejegyzésben.

Arról is írtak a bejegyzésben, hogy a halőrök a négy nap alatt 238 horgászt ellenőriztek a halőri alkalmazás szerint, és 16 esetben kezdeményeztek szabálysértési eljárást horgászokkal szemben. Továbbra is a jogosulatlan horgászat volt a leggyakoribb, de találkoztak több horgászkészséget használóval, fajlagos tilalom alá tartozó hallal, amit a horgász megtartott – tették hozzá, majd megosztották a legemlékezetesebb lebukást is.

Egy pecás tiltott helyen, engedély nélkül horgászott a társával, és a halőri drónt meglátva, a harctéri videókban látottak szerint kúszva próbált elrejtőzni. Majd mikor azt tapasztalta, hogy nem járhat sikerrel, a már a haltartóban lévő halat szabadon engedte, hogy csökkentse a tettének súlyát, majd várta a néhány pillanat múlva már odaérő halőröket.

És ami a legjobb, erről is posztoltak videót.