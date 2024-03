A horgászat a nyugalom mellett legalább annyira a meglepetések sportja is, és nemcsak mondjuk azért, mert bármikor az ember horgára akadhat egy-egy különleges vagy extrém nagy hal, hanem mert az adott horgászhely rég elfeledett kincseibe is rábukkanhat, akinek szerencséje van. Utóbbira példa a Debrecen melletti Látóképi-tározó keddi Facebook-posztja is. Az oldal által megosztott fényképen ugyanis az látszik, hogy

a tó munkatársai egy vízipisztolyt találtak, amely a fotót elnézve már régóta pihenhetett a vízben, részben az iszapba fúródva.

A bejegyzésben arra kérték a pecásokat, hogy osszák meg, volt-e már ehhez hasonló fogásuk. Egyikük erre azt írta, egyszer sikerült kifognia egy napernyőt, legalább 30 perces fárasztással. „Nagyon izgatottak voltunk, hogy milyen hal lehet ekkora ellenállással, és ilyen fura mozgással, ahogy közelített a napernyő. Elég csalódott voltam, de legalább egy nagyot nevettünk a fogáson” – tette hozzá a horgász.