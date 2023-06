Még mindig probléma az ivóvíz minősége Hajdúdorogon annak ellenére, hogy évek óta napirenden van, és folyamatosan igyekeznek tenni nemcsak az ivóvízre vonatkozó paraméterek megtartásáért, hanem azért is, hogy időnként ne folyjon az edények falát is elszínező, barnás-vöröses színű, lepedékes, büdös víz a csapokból. A város egyes részein a tavaly évi romláshoz képest javulásról tájékoztattak olvasóink, viszont vannak olyan területek, ahol szinte állandóan piszkos víz benyomását keltő folyadék csorog a csapokból. A témával korábban már foglalkozott a Cívishír, akkor a Nyírségvíz volt a városi vízműtelep üzemeltetője. Azóta átkerült a kazincbarcikai központú Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt.-hez (ÉRV). A városban élőket továbbra is élénken foglalkoztató ivóvízprobléma várható megoldásáról kérdeztük Horváth Zoltánt, Hajdúdorog polgármesterét.

– Van előrelépés a városi ivóvízminőség javításában – kezdte válaszát kérdésünkre.

Egy folyamat kellős közepén vagyunk, illetve mára, én úgy érzem, hogy nem is a közepén, hanem a végéhez közeledünk. A szolgáltatóváltással azonban nem kell feltétlenül összekötni az ivóvízminőség javulását, hiszen az nem szolgáltatófüggő.

A szolgáltatóváltásnak az az oka, hogy lejárt a vízműtelep üzemeltetésére kijelölt Nyírségvíz megbízatásának ideje, és mivel a tevékenység számára veszteséges volt, a munkát nem vállalta tovább. Ilyen előzmények után kerültünk január elsejével az ÉRV-hez. Az új szolgáltatótól a kezdetektől fogva hathatós beavatkozást kértünk azért, hogy megfelelő minőségű vízhez jussanak a hajdúdorogi lakosok. Ennek eredménye már most tetten érhető. A lakosok által említett minőségre vonatkozó vízproblémák jobbára lokálisak – talán vannak még a városnak olyan részei, ahol nem szűnt meg teljesen. Viszont, ahogy említettem, egyre kevesebb a panasz, és jómagam is azt tapasztalom, hogy akár itt a városházán, akár magáningatlanokban már azt lehet mondani, hogy kellemes az ivóvíz – tájékoztatott a változásokról a polgármester, aki elmondta azt is, hogy márciusban a szolgáltató a teljes vízvezetékrendszeren mosatást végzett, ami után javult a vízminőség.

Horváth Zoltán, Hajdúdorog polgármestere

Forrás: Napló-archív

Nem tüneti kezelésre van szükség

Ugyanakkor az ÉRV beavatkozott a nyersvíztisztítás folyamatába is. Azt azonban, hogy mikorra lesz a város teljes területén és folyamatosan élvezhető minőségű az ivóvíz, Horváth Zoltán nem tudta megmondani. Úgy látja, ahhoz nem tüneti kezelésre, hanem egy teljes hálózatrekonstrukcióra lenne szükség, ami már hosszú évek óta megoldásért kiált. A probléma súlyát Magyarország kormánya is érzékeli, és néhány héttel ezelőtt a kormányinfón már volt szó a teljes (országos) ivóvízvezeték-hálózat cseréjének fontosságáról. Már csak azért is, mert a csővezeték elavultsága miatt nagy a vízveszteség a rendszerekben, és a vízminőségi problémáknak is okozója lehet a régi csőhálózat.

Folyamatosan egyeztetnek

Kérdéseinkkel megkerestük az Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt-t. Milyen előzmény után lett az ÉRV ivóvízszolgáltató Hajdúdorogon? Milyen állapotú vezetékrendszert vett át? Mit tapasztalt, milyen az ivóvíz minősége? Tervei szerint mikorra, milyen módszerekkel lehet elérni azt, hogy ne legyen lepedékes, büdös és elszíneződött a csapból folyó víz? Mindebből a város önkormányzata miként tudja kivenni a részét? – kérdeztük. A vízszolgáltató válaszát szó szerint közöljük:

„Az ÉRV Zrt. jelenleg 5 vármegyében (Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves, Nógrád, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Hajdú-Bihar) lát el víziközmű-szolgáltatói feladatokat, 2023. január 1-jétől üzemelteti Hajdúdorog település közműves ivóvízellátó rendszerét. Hajdúdorog ivóvízellátását az önkormányzat tulajdonában lévő vízmű biztosítja, melynek tisztítási technológiáját, illetve a kiadott ivóvíz kémiai és bakteriológiai minőségét – az érvényben lévő rendeletek szerint – az Üzemeltetési Szabályzatban rögzített gyakorisággal vizsgálják a szakemberek. Ezt a vízminőség-ellenőrzési tevékenységet a vízmű működési területén, így a hajdúdorogi ivóvízhálózaton is a társasághoz tartozó akkreditált laboratórium végzi.

A társaság az önkormányzattal szorosan együttműködve célul tűzte ki a település érintett részein a hálózat tisztítását, a közművek felújítását, cseréjét a rendelkezésre álló források célirányos felhasználásával. Folyamatosan végezzük a hálózatban lerakódott szennyeződések eltávolítását, mely időnként zavarosodással járhat, ezek az esztétikai elváltozások az egészségre nem ártalmasak.

A társaság emellett megkezdte a tűzcsapok, tolózárak javítását, kiépítését is. Társaságunk több fórumon rendszeresen tájékoztatja a lakosságot az ütemezett munkákról, azok esetleges következményeiről. Az ÉRV Zrt. ezúton is köszöni a fogyasztók megértését az esetleges kellemetlenségek miatt, a jövőben is számítva a felhasználók együttműködésére.”

Mivel az ÉRV válaszában nem volt benne a hajdúdorogiakat leginkább érdeklő kérdés, miszerint mikorra érhető el, hogy ne legyen lepedékes, büdös és színes a csapból kifolyó ivóvíz, ezt a kérdést ismételten elküldtük a társaságnak, amelyre a következő válasz érkezett:

„Hajdúdorog településen az ivóvíz minősége jelenleg is kielégíti az 5/2023. (I.12) Kormány rendeletben rögzített, ívóvízminőségre vonatkozó követelményeket.

Igyekszünk folyamatosan fenntartani a víz minőségét, és az esztétikai hibák kiküszöbölésére törekszünk.

Amennyiben a szolgáltatással kapcsoltban a település bármely pontján esetlegesen probléma merül fel, munkatársaink haladéktalanul készséggel állnak rendelkezésre. A felhasználóink megkereséseit a Központi Diszpécserszolgálat munkatársai a 06/80-22-42-42 ingyenesen hívható telefonszám 1. menüpontján és a [email protected] e-mail címen fogadják.”

CH