Jól haladunk a Bercsényi utcai, önkormányzati ingatlanok felújításával” – tette közzé közösségi oldalán Csáfordi Dénes, Hajdúhadház polgármestere. Mint írta, a szolgálati lakás hamarosan kész, abban már a konyhaszekrény is a helyére került. A Sallay ház megújulása több, fontos gépészeti kérdés tisztázása után új lendületet vett és nyár végére be is fejezhetik a munkát.

