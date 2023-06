Személyi kérdésekről is döntöttek a Hajdúság-széli kisváros vezetői a június 29-i képviselő-testületi ülésen. Két önkormányzati intézmény vezetőjének is lejár augusztusban az ötéves megbízása; a meghirdetett álláshelyekre a szakbizottsági ajánlásokkal egybehangzóan újabb öt évre megbízták Mészárosné Sárközi Erikát, a Napfény Óvoda és Bölcsőde vezetésével, míg az Ady Endre Művelődési Központ és Városi Könyvtár jelenlegi igazgató-helyettese, Szücs-Varga Zsuzsanna szeptember 1-jétől irányítja a kultúrházat.

Az önkormányzat Kulturális-, Kommunikációs-, Köznevelési- és Civil kapcsolatok Bizottságának új külsős tagja van július 1-től Benő-Nagy Réka, a Nádudvari Népi Kézműves Szakgimnázium és Kollégium igazgatója személyében.

Hulladék-ügyek is terítékre kerültek, mivel július 1-től a MOL Nyrt. által alapított MOHU Zrt. mint koncessziós társaság az egyedüli jogosultja a hulladék kezelésének, gyűjtésének, szállításának, illetve a hulladékáramok kezelésének, a szelektíven gyűjtött hulladékoknak. A feladatokat – a régió koordinátorok segítségével – a koncesszori alvállalkozók látják el: Nádudvar és Kaba esetében a Nádudvari Településfejlesztési és Városgazdálkodási Nonprofit Kft. A változás indukálta helyi jogszabályt is alkotott a Maczik Erika polgármester vezette grémium.

Vizes témák

A nádudvari víziközmű-rendszer tavalyi üzemeltetéséről számolt be a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. egyebek közt kiderült, hogy jelentős az illegális csapadékvíz rákötés a szennyvízelvezető hálózaton, de igyekeztek felderíteni ezeket, és az ellenőrzések a jövőbeni is folytatódnak. A cég a 2024-2038. évekre vonatkozó gördülő fejlesztési tervét is elfogadták, Ebből kitűnik, hogy a település 64,5 km hosszú ivóvízhálózatából 56 km 1964-ben épült. A terv ezek felújítását is tartalmazza.

Marján László