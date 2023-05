Az élet azonban felülírta Tóth Pál terveit, elsős egyetemistaként ugyanis megkérte egy barátja bátyját, hogy segítsen neki valamilyen munkát találni, ami az orosz nyelvvel kapcsolatos. – Nem sokkal később üzent is, hogy ebből a fiúból bizony idegenvezető lesz! El sem tudtam képzelni, hogy belőlem az legyen, hiszen ehhez a szakmához a hatalmas tudás mellett elképesztő határozottság szükséges, én pedig mindig is egy visszahúzódó személyiség voltam. Mindenesetre elvégeztem az egy éves tanfolyamot, s mivel akkoriban őrült nagy volt a szovjet turizmus, a záróvizsga után egy nappal bele is dobtak a mélyvízbe: egy orosz csoportot kellett idegenvezetnem.