Az eseményturizmus ugyancsak fontos szerepet tölt be a város életében. Nagyrendezvényeinket továbbra is kiemelten kezeljük, és a Campus Fesztivál 2023-as időpontja is megvan már, ami azért is fontos, mert célunk minél több fiatalt a városba vonzani. A turisztikai fejlesztések között fontos volt számunkra, hogy Debrecen családbarát „küldetését” tovább erősítsük, és ehhez kapcsolódó fejlesztéseket valósítsunk meg. Ilyen volt a nemzetközi porondon is elismert szabadtéri strand megépítése 2020-ban, vagy a debreceni születésű Szabó Magda Sziget-kék meseregénye alapján megálmodott négy évszakos tematikus park, melyet idén nyáron adtunk át. A kulturális turizmust emelheti következő szintre a szintén 2022-ben nyílt Csokonai Fórum, azaz Debrecen új színháza, melyet tökéletesen kiegészít a város első kőszínházának, a Csokonai Színháznak 2023-ra tervezett átadása – összegezte a VisitDebrecen.