Nyalóka 1800 forintért, négy ígért étkezés helyett kettő, és kánikulai héten csak pénzért kaptak csapvizet a gyerekek a táborban. Ilyen és ehhez hasonló esetek gyakrabban fordulnak elő, mint gondolnánk

– tájékoztatta a Haont Tóth Béla, a Táborfigyelő portál vezetője.

Mint kiemelte, a nyári táborok remek lehetőséget biztosítanak a gyerekeknek arra, hogy új barátokat szerezzenek, új készségeket sajátítsanak el, és eltöltsék az időt kalandokkal és szórakozással teli programokkal. Azonban ha a táborszervező nem tartja be, amit ígért, és amiért a család fizetett, úgy a turnus sem a szülőnek, sem a gyerekeknek nem azt nyújtja, amit elvártak, és az egész táborozás lehetősége a pénz és az idő elvesztegetésévé válhat.

Érdeklődésünkre elmondta: a tavalyi évben 225 ezer gyermek táborozott legalább egy hetet a vakációban, ebből a gyermekszámból nagyságrendileg 15 ezer táborozó volt, aki Hajdú-Biharban töltötte a nyári szünet egy részét.

Hajdú-Bihar vármegyében nagyon népszerűek voltak a természetvédelmi, természetközeli, valamint a lovastáborok, ahogy a sport- és a művészeti lehetőségek is. A népszerű táborok újraindulása várható idén is, valamint az idegen nyelvi, elsősorban angoltáborok bővülése jelezhető előre

– fogalmazott. Hozzátette: jelenleg hasonló jelentkezési hullám tapasztalható, mint az elmúlt évben. Így nem kizárt, idén újra rekordszámú jelentkező lesz, ezért is fontos a szülők tájékoztatása, minél kevesebben essenek áldozatul a csalóknak.

Forrás: illusztráció / MW-archív

Egy nyalóka 1800 forintba került

– Sajnos rengeteg rémhírt hallunk szülőktől, hogy a táborszervező által ígért programok nem valósultak meg, hogy kevesebb alkalommal kaptak ételt a gyerekek, mint előzetesen meghirdették, de olyanról is kaptunk információt, hogy egy olyan büfében vásárolhattak a gyerekek, ahol egy nyalóka 1800 forintba került.

Arról a rémtörténetről nem is beszélve, amikor kánikulai héten csak pénzért kaptak a táborozók csapvizet.

Ezek az esetek mind a tavalyi évben valósultak meg, és szinte minden esetben kiderült utólag, hogy nem legálisan működött a szolgáltatásnyújtás, nem kaptak számlát a szülők, nem kötöttek megállapodást, nem volt sehol lefektetve, hogy a család mit kap a pénzéért. Sajnos ilyen esetekben az utólagos reklamáció érdemben ellehetetlenül, volt olyanra is példa, hogy a korábban élő telefonszámot nem vette fel többé senki – emelte ki Tóth Béla. Leszögezte: ilyen esetekben az anyagi kár mellett a gyerekek nem kapják meg azt az élményt, amire készültek. Ez nemcsak az egész tábor hangulatát és élményét rombolja, hanem a gyerekek önbecsülését és motivációját is érinti. Az is lehet, hogy a gyerekek megbánják, hogy táborozni mentek, és ez elveszi a kedvüket a későbbi táborozástól.

Hogyan kerüljük el a csaló és átverős táborokat?

A legfontosabb, hogy legálisan működő tábort válasszunk, amit egy alapítvány, egy egyesület vagy egy vállalkozás üzemeltet, kapjunk számlát már az előlegről is, és legyen egy megállapodás, ami akár a jelentkezési lap is lehet, ami rögzíti, hogy milyen programok lesznek, mennyi és milyen étkezést kapnak a gyerekek, illetve tartalmazza a lemondási feltételeket is.

– Nem könnyű ellenőrizni, hogy egyes táboroknál a színes-szagos weboldal mögött valós szervező áll vagy épp csőbe akarnak minket húzni. A nálunk elérhető több mint 700 táborturnust egyesével ellenőrizzük, hogy legálisan működnek-e, sőt a programjukra is vetünk egy első körös pillantást, és szükség esetén tanácsot adunk egyes napoknál a programstruktúra átszervezésére. Érdemes a táborok saját oldalain is keresni a minősítést igazoló pecsétet, de a Táborfigyelőn is tudnak szűrni csak minősített táborokra az táborkereső szülők – hangsúlyozta.

A szülőknek tehát fontos, hogy alaposan válasszák ki a tábort, és megbizonyosodjanak arról, hogy megbízható a szervező. Ha a szülők előre felkészülnek, akkor az általuk választott tábor remek élményt nyújthat a gyerekeknek, és a tábor alatt és után is mindenki elégedett lehet.

