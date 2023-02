A tavalyi évben 225 ezer gyermek táborozott legalább egy hetet a vakációban, ebből a gyermekszámból nagyságrendileg 15 ezer táborozó volt, aki Hajdú-Bihar vármegyében töltötte a nyári szünet egy részét

– tudatta a Haon érdeklődésére Tóth Béla, a Táborfigyelő portál vezetője. Mint kiemelte: tizenegy hetes lesz idén a vakáció, azaz közel három hónapra kell megoldani a csemeték felügyeletét. A tábori kínálat már most is hatalmas, van bőven miből választani, de idén az emelkedő árak miatt kiemelten fontos, hogy korán foglaljanak táborhelyet a szülők gyermekeiknek.

Érdemes időben kapcsolni

Mint kihangsúlyozta, sajnos az infláció és az emelkedő megélhetési költségek miatt nem annyira egyszerű szülői feladat a nyári időszak tervezése, de szükséges az előregondolkodás, a nyári szünet kezdete előtt már jellemzően csak a drágább táborokban marad hely, így azon családoknál, akiknél az anyagi megfontolások is fontosak, érdemes időben tervezni. – Hajdú-Bihar vármegyében nagyon népszerűek voltak a természetvédelmi, természetközeli, valamint a lovastáborok, ahogy a sport- és a művészeti lehetőségek is – mondta. Hozzátette: a népszerű táborok újraindulása várható idén is, valamint az idegen nyelvi, elsősorban angoltáborok bővülése jelezhető előre. A táborok folyamatosan kerülnek fel a Táborfigyelő gyermektábor-összehasonlító portálra, így az érdeklődők könnyen megtalálhatják őket – jegyezte meg.

A táboroztatók helyzete sem könnyű, ugyanis már most előre kell látniuk, hogy miként alakulnak a költségeik a nyári időszakra. A helyzet pozitívuma, hogy a nyári szünet ideje alatt a táborok rezsiköltségei közül a fűtés nem mérvadó, viszont akár az áram, akár a gyerekek étkezése, akár a bérleti díjak, állatkerti, múzeumi vagy strandbelépők díjai növekedtek, az alapanyagigényes vakációs lehetőségek költségeiről nem is beszélve.

– Összességében a jelen állás szerint átlagosan 10-20 százalék közötti áremeléssel kalkulálhatnak a családok az idei esztendőben. A jó hír, hogy az emelkedés egy része, egyes táboroknál az egésze megspórolható, ha a szülők korán foglalnak tábort. Ennek oka, hogy a legtöbb vakációs lehetőséget előfoglalási kedvezménnyel hirdetik meg, ami az alapár 5-10, esetenként 15 százalékos mérséklését jelenti. A kínálat már most is hatalmas, több mint 200 táborturnus közül választhatnak a szülők a Táborfigyelőn, elérhető: tanyás gazda tábor, görkorcsolyatábor, robotikatábor, de a kaland, filmes, kézműves és sport témákból is lehet választani, továbbá akad kiképzőtábor, dróntábor, horgásztábor is, és van olyan vakációs lehetőség, ahol brókernek és tőzsdecápának tanulhatnak a táborozók – fogalmazott az oldal vezetője. Portálunk kérdésre hozzátéve: a jelenleg rendelkezésre álló adatok alapján a napközis táborok esetén az átlagár 40-45 ezer forint lesz, míg az ottalvós lehetőségek esetén 65-70 ezer forint közötti átlagos díjjal kalkulálhatnak a családok.

