Az UNESCO Nemzetközi Színházi Intézetének egy részlege, a Nemzetközi Táncbizottság hozta létre a tánc világnapját 1982-ben, többek között azzal a céllal, hogy a táncot népszerűsítsék és arra ösztönözzék a kormányokat, hogy minél nagyobb teret biztosítsanak a tánc megjelenésének az oktatásban. A táncok és táncosok ünnepének április 29-ét határozták meg, amely Jean-Georges Noverre francia táncos és balettművész születésnapja.

Ez alkalomból Debrecen egyik legismertebb táncos közösségének alapítóját, Bíró Csabát, a Valcer Táncstúdió vezetőjét kérdeztük hivatásáról, a tánc szerepéről az életében.

– Szinte minden táncos elsüti legalább egyszer azt az idézetet, hogy a tánc maga az élet. Nagyon sokan vallják ezt magukénak, és hát én is elmondhatom, hogy egészen kicsi korom óta az életem része a tánc – fogalmazta meg beszélgetésünk elején Bíró Csaba. A tánccal először általános iskolás korában került kapcsolatba, a debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola napközis tanárának délutáni néptáncfoglalkozásait látogatta, majd nyolcadikos korában kezdett el ismerkedni a standard és a latin-amerikai táncok alapjaival.

Egyik osztálytársam biztatására csatlakoztam a Kölcsey Központ társastánc csoportjához, ahol Koncz Ernőné, majd Tóthné Rozsályi Judit voltak a tánctanáraim. Ők szerettették meg velem a táncot, az ő hatásukra lettem táncpedagógus

– idézte fel.

A tánctanítást Nyíradonyban kezdte, majd egy évvel később Debrecenben három versenytáncos társával megalapította a Valcer Táncstúdiót. – A nagyhírű Savaria Nemzetközi Táncversenyre utaztunk és a vonaton pattant ki a fejünkből az ötlet, hogy a Kölcsey táncklubja mellett elférne egy másik is. Akkoriban nagy divat volt, hogy a tánciskolák valamilyen táncról kapják a nevüket, ezért esett a választásunk a Valcer elnevezésre – idézte fel az indulást. A mazsorett oktatása mellett standard és latin-amerikai táncokkal foglalkoznak jelenleg is. Számos országos bajnokot, sőt Európa- és világbajnokot is adott a táncstúdió az elmúlt bő harminc év alatt, de vannak olyan egykori növendékek, akik azóta tanítanak vagy épp önálló táncstúdiót alakítottak, akár külföldön is.

Azt gondolom, egyszer mindenkinek találkoznia kell a tánccal, hiszen ez a civilizációnkkal majdnem egyidős. És nem is az a lényeg, hogy tanuljunk táncolni, mert valójában a táncban nincsenek szabályok. Ha érzed a zenét, akkor már nem csinálod rosszul

– fogalmazta meg. Jelenleg mintegy 350 táncossal büszkélkedhet a Valcer, köztük nagyon sok fiúval. Véleménye szerint manapság különösen jelentősége van a társas táncoknak, hiszen a fiú dolga, hogy vezessen, határozott biztonságot tudjon adni a lánynak. Minél erősebb az egymásba vetett bizalom, annál nagyobb az összhang és ez vezet az eredményességhez. Éppúgy, mint az életben.

A tanítással kapcsolatban elmondta, az első időszak a legnehezebb és egyben a gyerekek szempontjából monoton is, hiszen többször kell ugyanazokat a folyamatokat ismételni, gyakorolni. – Ezért igyekszünk az alapozó időszak alatt játékosabb, hangulatosabb formában megtanítani a lépéseket, s mikor ráéreznek a tánc ízére, akkor elkezdjük a nehezebb és apróbb mozdulatokat megtanítani – avatott be Bíró Csaba. Véleménye szerint a pedagógusnak nemcsak azt kell kezelnie, ha egy táncosa első vagy második nekifutásra sem ér el egy versenyen jó eredményt, hanem azok motiváltságát is fenn kell tartania, akik folyamatosan hozzák a jó eredményeket. Mint fogalmazott, szorgalom nélkül a tehetség nem elég.

Mikor elkezdtem tanítani, ezt annyira még nem láttam át. Volt olyan táncosunk, akiről az elején úgy gondoltam, nem lesz belőle jó táncos, majd később országos bajnok lett

– tette hozzá.

A Valcer megalapításakor egy olyan stúdió elindítását tűzték ki célul, ahol több műfaj erősítheti egymást, ahol mindenki megtalálja magának azt a táncformát, ami hozzá leginkább igazodik. – Elsődlegesen egy jó közösséget szerettünk volna létrehozni, illetve konkrét célként tűztük ki a virágkarneváli szereplést, ami 1992-ben sikerült is – kanyarodott vissza a tánciskola kezdeti időszakához.

A bemutatkozásuk sikerét jól mutatja, hogy a tribünön helyet foglaló spanyol vendégek azt hitték, hogy spanyol táncosokat látnak a karneváli menetben.

– Számunkra ma is fontos, hogy a növendékeink jó eredményeket érjenek el és emellett jól érezzék magukat, jó közösségben legyenek. Ez utóbbi mára már annyira jól sikerült, hogy a legtöbben, amikor csak tehetik, itt vannak a stúdióban. Iskola után idejönnek, itt tanulnak, amíg nem kezdődnek az edzések. A szülők olykor meg is jegyzik, hogy többet van a gyermek a táncstúdióban, mint otthon. Természetesen azért igyekszünk felhívni a fiatalok figyelmét a tanulás fontosságára – avatott be a mindennapokba az igazgató.

A táncosok, szülők koherenciáját pedig különféle programokkal, közös bulikkal, kirándulásokkal erősítik a táncalkalmak mellett, valamint hosszú évtizedek óta a Balatonnál tartják a nyári edzőtáboraikat. Évek óta ott készül el a virágkarneváli produkciójuk, de a Füredi Anna-bálnak is rendszeres résztvevői.

– Úgy gondolom, ami célokat kitűztem magam elé, azokat az évek alatt sikerült elérnem. Szeretném a stafétát majd úgy átadni a jelenlegi tánctanáraimnak, hogy ők is sikeresen vezessék majd a stúdiót még hosszú évekig – fogalmazta meg. A Valcer pedagógusi gárdáját jelenleg Terdik-Tasi Tímea, Fekete-Erdei Melinda, Budai Attila és Hadházi Ádám erősítik.

Bekecs Sándor