Az ünnepségen Urgyán Antal görögkatolikus parókus atya osztotta meg gondolatait, a Bárczay Anna Városi Óvoda gyermekei és az iskola görögkatolikus hittanosai versekkel közreműködtek. Szabó Csaba, a város első embere Polgármesteri Díszoklevelet adományozott Tóth Katalin részére, aki kiemelkedő táncművészeti, táncpedagógiai és kulturális tevékenységével a város hírnevét gazdagítja.

Tóth Katalin és Szabó Csaba

Forrás: polgármesteri hivatal / Barna Szilvia

Sikerre vitte a kitartása

Tóth Katalin 2002-től a téglási általános iskolában kezdett mazsorett-táncolni, majd később a társastánc első lépéseivel is itt kezdett ismerkedni, tanára, Sáreczki Gyula javaslatára vitték el a szülei a Debreceni Valcer Táncstúdióba. Az akkor 11 éves táncosnak az első pillanattól megtetszett a stúdió, másrészt a Valcer is nagy tehetséget látott kezdetektől a fiatal tanítványban. Különleges táncképességei, tehetsége okán hatalmas lépésekkel haladt a tanulásban, kivételes gyorsasággal és tökéletességgel teljesítette az elvárási szinteket. Közeben végig lojális maradt városához és iskolájához: itthon is fellépett rendezvényeinken, ünnepségeinken. A folyamatos versenyzések és megmérettetések sorában 13 évesen a Valcer egy formációs csoportjával kijutott a világbajnokságra, Moszkvába, és a Mátrix koreográfiával 11. helyezést értek el. Ekkor már a Medgyessy Ferenc Gimnázium tanulója volt, a táncban pedig időről időre szinteket léptek partnerével, és céltudatosan készült a Táncművészeti Főiskolára. 2006-tól folyamatosan, napjainkig országos, külföldi és nemzetközi táncversenyeken szerepelt, és mindenhol jó eredménnyel végzett. Megtudtuk, hogy többszörös magyar és országos bajnoki dobogós eredményeire a legbüszkébb Katalin.

A táncos kitartó, következetes munkával és erős akarattal végezve az egyetemet, 2018-ban táncpedagógusi diplomát szerzett, miközben 2015-2019 között a világot járta, hajókon és színházakban tanította a táncot. 2015-ben ismerkedett meg jelenlegi táncpartnerével, Suti Andrással, akivel azóta is egy párt alkotnak, nemcsak a táncparketten, hanem a magánéletben is. Példaképei Andrea Silvesztri és Váradi Martina világbajnokok, akiktől a legtöbbet tanult, illetve nagyon sokat köszönhet a Valcer táncstúdió vezetőjének, Bíró Csabának. Katalin jelenleg a Budapesti Nemzeti Nagycirkusz táncosa is, és legutóbb a Dancing With The Stars-ban mutatta meg táncpedagógusi és táncművészeti tudását.

KBÉ