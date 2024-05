A Debrecen Art Week megkoronázásaként rendezték meg a 33. Debreceni Tavaszi Tárlat megnyitó és díjátadó ünnepségét szombaton délután a Kölcsey Központban. Az eseményen a zenei hangulatot Cseri Gyöngyi, Jantyik Hanna és Domján Viktória fuvola- és pikolójátéka alapozta meg.

Karasszon Ágnes beszédében kifejtette, a Debreceni Tavaszi Tárlat nemzeti kulturális életünk zsinórmértékül szolgáló eseménye. A Kulturális és Innovációs Minisztérium Művészeti Főosztályának főosztályvezetője szerint a szervezők erényt kovácsoltak a helyi adottságokból, az alkotók számára vonzó és megtisztelő lehetőséget nyújtva, egy olyan platformot teremtve, ahol a tehetség és az egyéni kifejezés szabadon kinyílhat. Úgy véli, szükséges a szakma és a közönség befogadó biztatása ahhoz, hogy a művészetbe vetett hit töretlen maradjon.

A Debreceni Tavaszi Tárlat alkotói mindannyian saját nyelvükön szólnak hozzánk, a művészet csodája pedig éppen az, hogy a látszólagos bábeli zűrzavarban mégis értünk minden szót. Így szelídül a sokszólamúság harmóniává, így válnak az eltérő alkotói gondolatok, érzések és kifejezésmódok szintézissé

– mondta Karasszon Ágnes.

Lehetőség a debreceni művészek számára

Puskás István rámutatott, a Debreceni Tavaszi Tárlat már évtizedek óta a debreceni képzőművészet ünnepe.

Mint fogalmazott, a kiállítás kordokumentum, amikor betekintést nyerhet a közönség, hogyan gondolkoznak a cívisvárosban élő alkotók a világról, saját magukról és Debrecenről.

Az alpolgármester úgy véli, az idei tárlat annyiban különbözik a korábbiaktól, hogy a város egyéb kulturális rendezvényei is köré szerveződtek. Mint mondta, ezért szervezték meg az Art Weeket, mely több mint egytucatnyi helyszínen, sokszínű mozaikban mutatja be, miről is szól ma a debreceni vizuális művészet.