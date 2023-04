Ezúttal is igazi különlegességre számíthatunk a zenekartól, a részletekről Daróczi Lászlót kérdeztük. – Elvis Presley és Frank Sinatra a világ leghíresebb, legnépszerűbb előadói között vannak számon tartva. A két művész által előadott népszerű dallamok csendülnek fel a koncerten. Ezen neves előadók 11 Grammy-díj tulajdonosai, és megannyi díjak mellett színészként is foglalkoztatott művészek voltak – kezdte a zenekar vezetője. A Debrecen Big Band adja 2023-as év első koncertjét a Kölcsey Központban, így több értelemben is nyitókoncert lesz most az övék. – Egy teljesen új koncertet viszünk színpadra, mondhatni premier lesz, hiszen 15 új szám szólal meg ezúttal – árulta el.

Az újdonságok között a meghívott fellépők között is bukkanunk olyanokra, akiket eddig még nem láthattunk Debrecen Big Band koncerten: a Vastag testvérek is színpadra állnak április 17-én.

– Ez lesz az első alkalom, amikor a Vastag testvérekkel lépünk fel. A koncert jellege, Elvis és Sinatra karaktere, hangja pont ráillett Csabára és Tamásra, ez fontos szempont volt a fellépők kiválasztásánál. Láttam és hallottam is személyesen őket, ez megerősítette, hogy jó döntés volt őket választani. Most már szinte napi kapcsolatban vagyunk, a koncerttel kapcsolatban felmerülő információkat meg tudtunk beszélni. A big bandünk fiatal tagokból áll, így a két fellépő további fiatalos lendületet adott a formációnak – vallja Laci. Már mondhatni szokásos vendég is lesz a nyitókoncerten, Szolnoki Péterrel például már 10 éve dolgoznak együtt, most is ott lesz a színpadon a Bon Bon énekese. – Közös műsorunkban rendszeresen szerepel a My Way, amelynek plusz debreceni vonatkozása is van – amellett, hogy Szolnoki Péter debreceni születésű –, ezt a számot Zakar Zoltán hangszerelte. Természetesen emellett több Elvis- és Sinatra-dal szólal meg előadásában, köztük „Always On My Mind” – tudatta. A Debrecen Big Band koncertjeiről nem hiányozhatnak a Valcer Táncstúdió táncosai sem, a zenekart a táncstúdióval több mint 20 éves barátság köti össze. A táncosok mellett a tavasznyitón közreműködnek még Zsom Melinda, Homoki Erika, Antóni Norbert, Petrusovics Attila vokalisták, természetesen Fazekas László konferál, vendégművészekben sem lesz hiány: Pataj György (zongora), Geier Attila (gitár), Pusztai Csaba (dob), Ullmann Ottó (basszusgitár), Lutz János (bőgő).

KD