A fürdővárosban igen aktívak a történelmi egyházak, akik a park kialakításából is kivették a részüket – erre Majoros Petronella különösen büszke. Megosztotta, a sziklákból készített Kálvária-dombon Galánfi András Kossuth-díjas képzőművész munkája látható, a dombhoz vezető utat megannyi virág és 50 darab, általános iskolások által készített feltámadáskert tarkítja, melyek zsendülő füvesítései az élet győzelmét hirdetik. A református egyház egy interaktív bárkainstallációt is készített, a bárkára szegekkel olyan bibliai idézetekkel ellátott galambokat helyeztek, amelyeket bárki elvihet. A bárka oldalán egy nagy olajágat is láthatunk, alatta „üres” levelek egy dobozban. Ezekre bárki írhat imádságot, kérést, gondolatot a béke jegyében.

Az olajág leveleire írt jókívánságokat, vágyakat, kéréseket a kilátogathatók felhelyezhetik az ágra, így napról napra több levél kerül arra, s az olajág kivirágzik

– szemléltette. A béka fája is eleme az egyházi parkrésznek, amelyen keresztül a békességet, a békére vágyódást hirdetik, a fán 500 fehér galamb található, melyeket 120 szoboszlói lakos készített több napon keresztül.

Majoros Petronella alpolgármester a Húsvéti park virágvasárnapi nyitásán

Forrás: Napló-archív

Az alpolgármester azt vallja, hogy a park az összetartozás élményét közvetíti, és megmutatja azt, hogy a hajdúszoboszlói lakosok mennyire nyitottak, vendégszeretők, hiszen a park nagyobbik részét közösségek, intézmények és civil szervezetek díszítették. A hagyományos népszokások is megjelennek, a város 8 óvodájából mondtak fel gyerekek locsolóverseket, ezeket délutánonként hangszórón keresztül adják le. A tavaszi szünet végéig látogatható a park, amiben az esős, havas időjárás sem tett kárt.

Büszkék vagyunk arra, hogy nem kell őriznünk, ide mindenki csak hoz: szeretetet, békét – mondta Majoros Petronella.

KD