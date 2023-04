Czető Norbert református lelkész a felvonultatott szimbólumvilágról beszélt: barkáról, bárkáról és bárkiről. Mint mondta, a barka a magyar néplelkünk is egy szimbóluma, felszentelve, megáldva a családi asztalokon rámutat az Isten dicsőségére. Kifejtette, a virágvasárnap Krisztus alázatának, békéjének és szeretetének a győzelme egy jelképes, próféták által megjövendölt szamárhátas bevonulásban. A színpadon egy bárka sziluettje is látható volt, amin kézzel készített galambok voltak feltűzdelve. A lelkész rámutatott, az a békesség, amit a galamb hordoz, csak Jézusban érhető, aki szegen függött értünk, ezt jelképezik az installációra apró szegekkel felfüggesztett fehér madarak. Ezeket a galambokat – melyek egy-egy bibliai igét hordoznak – bárki hazaviheti magával. A bárki jelentőségére is kitért.

Mint mondta, akik eljönnek a parkba, azok mind részesülnek a csodában, ami a közösséget összetartja.

A barkaszentelés után a művelődési ház mögötti parkban folytatódott a virágvasárnapi ünnepség. A Galánfi András Kossuth-díjas képzőművész által készített Kálvária-dombnál száz galambot reptettek a béke jegyében.

A Húsvéti park teljes díszítését április 4-én végzik el, a park két részre oszlik. Az egyik területen az történelmi egyházak installációi jelennek meg, a másikban világi szimbólumok találhatók. Ha eléri teljes pompáját, többek között több mint háromezer dísz lóg majd a fákon, de lesz nyuszi-installáció, a Béke fáját pedig ötszáz fehér galamb díszíti majd.

