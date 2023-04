A megmérettetés célja, hogy a diákok minél több ismeretet szerezzenek a cívisváros történetéről és ezáltal is erősödjön a Debrecenhez való kötődésük. A megmérettetésre most 20 csapat nevezett be, a diákok különféle debreceni intézményekből érkeztek.

A versenyt pénteken tartották meg a szervező általános iskolában. A hivatalos megnyitón Papp László, Debrecen polgármestere is köszöntötte a diákokat és a felkészítő pedagógusokat. A városvezető rámutatott: Debrecen megtartó ereje igen erős, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a város történetismerete nélkül igazi lokálpatriotizmusról nem lehet beszélni.

Egy városért dolgozni csak akkor lehet igazán, ha szeretjük, lelkesedünk érte, és abban bízunk, hogy azokban a fiatalokban, akik itt szerzik meg a tudást, szintén kialakul a lokálpatriotizmus, és amikor a tanulmányaikat befejezik, akkor úgy döntenek, hogy a cívisvárosban folytatják az életüket

– mondta Papp László.

Papp László

Forrás: Kiss Annamarie

Leiterné dr. Tóth Katalin, a Debreceni Tankerületi Központ köznevelési osztályának vezetője megköszönte a diákok és tanáraik munkáját, melyre a versenyre való felkészüléshez igen nagy szükség volt. – Remélem, hogy ti is megtapasztaljátok, vagy már meg is tapasztaltátok a felkészülés során, hogy mit jelent cívisnek, debreceni polgárnak lenni – szólt a fiatalokhoz az osztályvezető. Egyúttal emlékeztetett, hogy ez a verseny előszobája lehet a Debreceni Tankerületi Központ középiskolásoknak szóló, szintén a város történelmével foglalkozó „Cívis álom” elnevezésű vetélkedőjének.

Leiterné dr. Tóth Katalin

Forrás: Kiss Annamarie

Pénteken a tanulók három fordulóban méretik meg tudásukat. Elsőként egy Debrecenről szóló összeállítást tekintenek meg, majd ahhoz kapcsolódva digitális tesztet oldalnak meg; a második fordulóban angol vagy német nyelvű szövegek alapján oldanak meg szintén digitális tesztet. Végezetül a tanulók az általuk készített prezentációt mutatják be a zsűrinek. A gyerekek munkáját Leiterné dr. Tóth Katalin mellett dr. Kovács Béla Lóránt, a Méliusz Juhász Péter Könyvtár igazgatója, valamint Papp József helytörténész bírálja. A versenyfeladatok megoldása után egy tematikus kiállítást nyitnak meg az intézmény földszinti aulájában, az eredményhirdetést pedig kora délután tartják.

BBI